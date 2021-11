Andrew McCarthy transforme son Memoir Brat: une histoire des années 80 en un documentaire Brat Pack

Les nouveaux mémoires d’Andrew McCarthy, Brat: An ’80s Story viennent d’obtenir le feu vert pour un documentaire! Le livre est sorti plus tôt cette année et a été happé par une génération élevée à une époque où le Brat Pack régnait en maître. Il raconte la jeunesse de McCarthy dans la célébrité. Si ce livre vous a échappé d’une manière ou d’une autre, et que la moitié de votre cerveau est parsemée de slogans, de mode, de sensibilités, sans parler des stars et des films eux-mêmes, vous vous faites une injustice en ne plongeant pas dedans. Si vous n’êtes pas un lecteur, pourrais-je suggérer la version Audible, racontée par Blane (Ce n’est pas un nom ! C’est un gros appareil !) ou, comme certains le connaissent peut-être, Andrew McCarthy.

Les années 80 sont ce que certains (Moi !) déclarent l’âge d’or du cinéma. Bien sûr, vous pouvez discuter, tout le monde tient la musique et le film au cours de leur éducation sacrée. Puis-je simplement m’en débarrasser, je suis partial ! Je le possède ! Là. Je suis tombé amoureux des films de toutes les époques, mais cette période, comme beaucoup d’autres, m’est chère. Cela vaut particulièrement pour l’une des icônes des années 80 appartenant à un groupe restreint d’acteurs qui ont connu la gloire et dominé une décennie de films réalisés par des réalisateurs et des scénaristes qui ont organisé et adopté cet espace dans le temps. Leurs films reflétaient leur amour de la génération, même s’ils n’étaient pas de la génération.

Joel Schumacher, John Hughes, Robert Zemeckis, Richard Donner, Tim Burton, Rob Reiner, il y en a trop pour les nommer. Ils nous ont tous montré leur point de vue sur la génération qui les a suivis, et vous pouvez dire qu’ils l’ont compris. Leurs palettes se composaient de ce que nous appelons affectueusement The Brat Pack. Andrew McCarthy serait dans le groupe comprenant, mais sans s’y limiter, Emilio Estevez, Lea Thompson, Anthony Michael Hall, Rob Lowe, Eric Stoltz, Demi Moore, Judd Nelson, Molly Ringwald, James Spader, Robert Downey Jr. et Ally Sheedy Vous pourriez inclure Kevin Bacon , Matthew Broderick, Jon Cryer, frère et sœur John Cusack et Joan Cusack, Jami Gertz, Mary Stuart Masterson, Sean Penn et Kiefer Sutherland. Encore une fois, trop nombreux pour les nommer.

Andrew McCarty se lance dans un voyage pour découvrir ce que cela a signifié et comment cela a façonné leur vie d’être inclus dans le groupe emblématique. « Il s’agit d’un voyage personnel de découverte », a déclaré McCarthy. « Cela me tire dessus depuis des années. J’ai besoin de savoir si les autres membres du Brat Pack ont ​​ressenti ce que j’ai ressenti ou s’ils ont vécu une expérience complètement différente. »

« Le livre explore un moment déterminant de la culture pop à travers l’objectif d’un membre fondateur du Brat Pack d’Hollywood », a ajouté Brian Gersh de Network, « et nous sommes ravis de nous associer à Andrew alors qu’il plonge profondément dans sa quête pour comprendre ce que cela signifie de faire partie de ce groupe d’acteurs emblématique. »

Demi Moore a déclaré à propos des mémoires: « Avec un esprit, une sagesse et une profondeur d’honnêteté qui résonnera dans votre cœur, Andrew McCarthy pose l’armure d’un garçon effrayé inconnaissable pour faire la lumière sur les pièces complexes et conflictuelles qui composent l’intelligent , homme introspectif, compatissant et sage qui est encore plus aimable que le garçon dont nous sommes tombés amoureux pour la première fois. »

Avec tous les ‘Où sont-ils maintenant?’ listes qui semblent parcourir tous les autres cycles d’actualités, le Brat Pack ne manque jamais de se présenter. Le plaisir unique de l’un des membres de la meute nous emmenant avec lui pour partager la promenade à travers leurs histoires partagées, c’est ce que des millions de personnes attendaient. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

Sujets : Brat : Une histoire des années 80