Andrew McCarthy retrouve Demi Moore, co-vedette de St. Elmo’s Fire, pour le documentaire Brat Pack

Il y avait une mini-réunion pour Feu de Saint-Elme pendant le weekend. Andrew McCarthyl’une des stars du film de 1985, s’est rendu sur Instagram pour partager une nouvelle image de lui-même aux côtés de sa co-star Demi-Moore. Comprenant également une photo des deux ensemble dans le film, le message montre comment certaines choses changent tandis que d’autres perdurent pour toujours, comme l’amitié entre ces deux-là. McCarthy note dans la légende comment la réunion s’est déroulée alors que Moore participe au documentaire sur lequel il travaille sur le Brat Pack.





« Tellement génial de voir (pour la première fois depuis des années et des années) mon Feu de Saint-Elme co-vedette, la merveilleuse Demi Moore, et rattrape mon documentaire Brat Pack », a déclaré McCarthy.

L’acteur et cinéaste a rencontré d’autres stars des films classiques Brat Pack des années 1980 dans le cadre de son travail sur le documentaire. En mars, il a également partagé une image de lui-même avec d’autres Feu de Saint-Elme star Emilio Estevez, avec qui il avait également parlé des films Brat Pack. Les deux acteurs ne s’étaient pas vus depuis plus de trois décennies avant cette mini-réunion. McCarthy a décrit l’expérience comme l’impression qu’il avait rencontré « un frère perdu depuis longtemps ».

Un documentaire Brat Pack vient d’Andrew McCarthy

Le Brat Pack fait référence à un groupe restreint d’acteurs qui sont apparus ensemble dans des films notables dans les années 1980. D’autres films au-delà Feu de Saint-Elme considérés comme des films Brat Pack comprennent Seize bougies, Le club du petit-déjeuneret Belle en rose. Les autres membres du club incluent Molly Ringwald, Anthony Michael Hall, Rob Lowe, Judd Nelson et Ally Sheedy.

Le documentaire de McCarthy est basé sur ses mémoires Brat : une histoire des années 80. Réalisé par l’acteur, le documentaire présente McCarthy réunissant divers membres de Brat Pack pour discuter des films cultes classiques. L’idée est de voir les autres membres du Brat Pack revenir sur cette période de leur vie avec autant de tendresse que lui.

« C’est un voyage personnel de découverte », a déclaré McCarthy à propos de l’inspiration du doc, par Deadline. « Cela me tire depuis des années. J’ai besoin de savoir si les autres membres du Brat Pack ont ​​ressenti ce que j’ai ressenti ou s’ils ont vécu une expérience complètement différente.

Feu de Saint-Elme a été réalisé par Joel Schumacher, qui a écrit le scénario avec Carl Kurlander. Avec Andrew McCarthy, Demi Moore et Emilio Estevez, le film mettait également en vedette Ally Sheedy, Judd Nelson, Mare Winningham, Martin Balsam et Andie MacDowell. Il est sorti en 1985 et a été un succès au box-office, et bien que ce ne soit pas le plus grand succès auprès des critiques, les cinéphiles l’ont adoré, donnant au film un culte qui perdure à ce jour.