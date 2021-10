Andrew Lincoln revient enfin dans la série après avoir quitté The Walking Dead

The Walking Dead (Les morts qui marchent) Elle était connue pour être l’une des meilleures séries télévisées, chargée de donner au genre zombie un air de fraîcheur. Au fil du temps, la fiction a commencé à tomber dans certaines répétitions de sa structure narrative et a commencé à gagner quelques détracteurs qui se sont faufilés parmi les défenseurs du spectacle de AMC.

Indépendamment de quel côté les gens se tiennent, il est clair que l’une des pertes les plus impardonnables de la série a été celle de Rick grime.

Andrew Lincoln était dans plus de 100 épisodes de The Walking Dead. (IMDb)

Dans la neuvième saison Andrew Lincoln à gauche de The Walking Dead (Les morts qui marchent) dans un épisode plein de mystère. On ne savait pas ce qui était arrivé à son personnage ou s’il était encore en vie, et le mystère restera jusqu’à ce que la trilogie cinématographique annonce Rick grime, où ce qui s’est passé avec le personnage sera développé. Entre les deux, la carrière de l’acteur s’est poursuivie mais loin du petit écran.

Depuis son départ de Les morts qui marchent, Andrew Lincoln il n’a plus jamais fait partie d’une série. Cela changera l’année prochaine et ce sera grâce à Guillermo del Toro. Il a été confirmé que l’acteur de L’amour en fait a été embauché pour la série anthologique que le cinéaste mexicain réalisera avec le titre Cabinet de curiosités. Bien qu’il y ait peu d’informations sur le thème du spectacle, quelques détails spécifiques ont été donnés sur la façon dont la participation de Lincoln.

Norman Reedus veut que Rick réapparaisse avant la fin de la série. (IMDb)

Cabinet de curiosités a été défini comme « Une collection sans précédent d’histoires conçues pour défier nos notions les plus traditionnelles de l’horreur ». Il y aura huit histoires au total écrites par différents scénaristes et commandées par différents réalisateurs, tous choisis par du taureau. Jennifer Kent (Babadook) était en charge d’écrire l’épisode qui aura Andrew Lincoln en tant que protagoniste.

L’épisode sera réalisé par Kent et est né d’une histoire qui a d’abord pensé Guillermo del Toro. Le casting sera terminé Essie Davis et Hannah Galway.

Les limites dans The Walking Dead

Même si Les morts qui marchent C’est une série conçue pour un public adulte, tout n’est pas permis dans le spectacle. Angela Kang, la showrunner qui est venu à la série de AMC dans le neuvième versement et a aidé à redresser le cours, a parlé avec Espion numérique et a révélé un détail curieux qui entoure chaque épisode de la production. Apparemment, le noir a une limite pour les cadres du signal.

« Parce que nous sommes sur un réseau câblé de base aux États-Unis, nous avons une certaine liberté d’être obscurs. Mais en même temps, on ne peut pas aller aussi loin sur certaines plateformes. « révélé Kang. Après avoir remarqué que depuis AMC avoir tous les soutiens comptés : « Il y a des règles strictes sur la langue aux États-Unis. Nous sommes un peu plus sensibles au langage qu’à la violence, si cela vous dit quelque chose. Alors ils ont tendance à dire : « Vous avez trop de gros mots. Pouvez-vous couper un peu ?’ Mais nous sommes assez bons pour nous autoréguler au besoin. ».