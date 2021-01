Andrew Lincoln confirme quand le spin-off de «  The Walking Dead  » sera tourné

L’acteur de ‘Les morts qui marchent’, Andrew Lincoln, a confirmé quand le tournage tant attendu du nouveau retombées à propos de son personnage dans la série, Rick grimes.

Après le départ de Lincoln de l’émission il y a deux ans, des nouvelles ont éclaté au sujet d’un nouveau retombées concentré sur son personnage. Désormais, l’acteur a fait le point sur l’état d’avancement du projet, « Avec mes bons voeux et si tout fonctionne et que je peux quitter mon pays … je compte être de retour aux Etats-Unis pour tourner entre le printemps et l’été. »







Auparavant, l’acteur avait déclaré que l’équipe de production « travaillait dessus » sur le prochain retombées.

D’un autre côté, ‘Les morts qui marchent’ lancera bientôt six épisodes spéciaux qui serviront à connecter le saison 10 avec la Onze, car il a dû être reporté en raison de la pandémie de Corona virus.







Les prochains épisodes commenceront à être diffusés à la fin du mois de février.