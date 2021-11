Andrew Garfield sur Jouer au Joker : je ne m’en approcherais pas

Adidas Pantalon 3 Stripes Sj M Legend Ink / White

Pantalon Essentials 3 Stripes 7/8.Lorsque le look est un classique, vous ne voulez pas trop jouer avec.Le badge intemporel du sport adidas et les 3 bandes maintiennent le style de ce pantalon enraciné dans la tradition.Mais ensuite, la coupe fuselée et l'entrejambe légèrement tombante amènent la silhouette dans l'ici et maintenant.Juste la bonne quantité de rafraîchissement pour rester frais.Qu'est-ce qu'il n'y a pas à aimer? En achetant des produits en coton chez nous, vous soutenez une culture du coton plus durable.FONCTIONNALITÉS:Ourlet à revers.Jambe effilée.Initiative Better Cotton.Coupe régulière.Taille élastique avec cordon de serrage.Jersey simple 93% coton, 7% élasthanne.Tissu extensible.Poches latérales.Entrejambe légèrement tombante.Durabilité et éthique: BETTER COTTON.