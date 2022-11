Andrew Garfield s’est senti «défait» en raison de la mise à l’écart de The Amazing Spider-Man 3

L’incroyable Spider-Man 3 projet restera dans le cœur et l’esprit de chaque fan. La prémisse intéressante du film aurait pu conduire Spider-Man à inaugurer sa propre franchise. Après huit ans depuis l’abandon du film, les gens ont vu le meilleur d’Andrew Garfield, y compris son retour à son rôle de super-héros dans l’événement multiversal, Spider-Man : Pas de retour à la maison. À la suite de ce film, les fans se sont ralliés pour que Garfield revienne dans la franchise abandonnée. Il est peu probable de choisir L’incroyable Spider-Man 3 encore une fois, et Garfield en partage la tristesse avec les fans.





Lors d’une récente conversation avec GQ, Andrew Garfield réfléchi à la révocation du threequel et à celle de la franchise que Sony prévoyait de lancer à l’époque. Bien que l’acteur soit passé à des performances primées depuis qu’il se souvient de « l’incomplétude » qui a accompagné le fait de quitter ce rôle au milieu d’une crise. En parlant de ces sentiments, Garfield a dit,

FILM VIDÉO DU JOUR

Je ne sais pas si je m’attendais à en faire plus. J’étais très ouvert à ce que ce soit ce qu’il était censé être. Mais il y avait un sentiment d’échec.

Garfield a ajouté que c’était un mauvais sentiment qu’il ne pouvait pas trouver de conclusion dans son interprétation de Spider-Man, en particulier après la fin ouverte du deuxième film, Spider-Man acquérant un nouveau sens de l’individualité en tant que quartier amical de Peter et de New York. .

Genre, de quoi parlait cette expérience ? Et comment fermer ce cercle dans mon salon par moi-même ? Et je faisais ça – et puis c’était comme cette chose classique, quand vous vous remettez d’une relation, et que vous commencez à vous sentir vraiment libre et détaché de cette chose – la personne sait appeler l’heure après la première bonne nuit de sommeil que vous avez eue.

Des années plus tard, Garfield a pu prendre son personnage un peu en avance sur l’endroit où il l’avait laissé Spider-Man de Marvel Cinematic Universe: No Way Home. Bien qu’il n’était pas là en tant que leader central, c’était formidable pour les fans de le voir revenir et de le voir être qualifié d ‘ »incroyable » par nul autre que Tobey Maguire. Parlant de son expérience dans ce film, Garfield a déclaré :

Action [No Way Home] était vraiment juste assez beau. Je dois le traiter comme un court métrage sur Spider-Man avec des copains. La pression était hors de moi. Tout reposait sur les épaules de Tom. Comme, c’est sa trilogie. Et Tobey et moi étions là pour apporter notre soutien et passer le meilleur moment possible, en fait, et être aussi inventifs, imaginatifs et un peu stupides que possible.





L’incroyable homme-araignée Aurait pu être énorme

Images Sony

À l’époque, Sony a décidé de mettre Spider-Man dans sa propre franchise, partageant l’écran avec des personnages qui lui sont explicitement associés. Le studio a partagé des idées d’introduction de personnages comme Venin à la franchise et à des projets comme Six sinistres. Ce dernier était déjà teasé dans L’incroyable Spider-Man 2. De plus, il était prévu de ramener Norman Osborn avec le père de Peter, Richard Parker. Felicity Jones aurait joué le rôle de Black Cat et Shailene Woodley a été choisie pour Mary Jane-Watson. Il y avait tellement de choses dans le lot pour les fans et les acteurs associés à la franchise.

Cependant, L’incroyable Spider-Man 2, bien qu’il s’agisse d’un grand film, n’en a pas eu assez en retour pour faire avancer ces plans qui étaient déjà en cours. Finalement, la franchise a été abandonnée, Sony concluant un accord de collaboration avec Marvel Studios sur les droits du personnage de Spider-Man. Tom Holland a repris le rôle d’une nouvelle itération de Peter Parker dans le MCU et a depuis porté le rôle. Garfield a également établi des comparaisons entre son portrait et celui de Holland, soulignant que s’il devait se mettre à la place de Tobey, Holland avait toute une « Marvel Machinery » pour le soutenir.

Je ressens cela pour moi à 26 ans. Je suis comme, F ***, c’était beaucoup à assumer. C’est une tonne de merde à assumer. Et j’ai eu envie de l’assumer. J’étais prêt. J’étais tellement partant. Il ne semblait pas lourd. Mais je pense qu’il y avait des éléments qui me semblaient très… J’ai senti un danger pour moi-même, en termes de renommée et d’exposition. Tom Holland doit encore réaliser ces films, mais ils font partie de la plus grande machinerie Marvel, ce qui signifie qu’à un certain niveau, ils sont trop gros pour échouer. Vous êtes entré là-bas, après Tobey Maguire, et vous avez dû porter vous-même un film Spider-Man. Sans aucune garantie que vous recommenceriez.

Andrew Garfield est revenu au rôle de telle sorte qu’il y ait des chances qu’il revienne, MCU se dirige vers le multivers et l’acteur pourrait revenir pour aider son ami d’un monde différent. Il y a déjà des pétitions pour qu’il fasse une apparition dans Guerres secrètes. Cependant, même avec Garfield ouvert à cela, il est douteux que L’incroyable série Spider-Man sera jamais ramassé après ces nombreuses années.