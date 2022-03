Andrew Garfield s’est déclaré fan de l’un des protagonistes de Belfast et ce n’est pas Caitriona Balfe

CÉLÉBRITÉS

L’acteur de Tick, Tick… Boum ! Il a montré son admiration pour un autre artiste reconnu lors de la saison des récompenses 2022. Découvrez qui il est et voyez sa réaction quand il l’a découvert.

© GettyAndrew Garfield aux Critics Choice Awards,

l’amitié de Andrew Garfield et jamie dornan elle est adorée par les fans. Et chaque fois que l’on se souvient du moment où les deux ont vécu ensemble Eddie Redmayne, Robert Pattinson et Charlie CoxTout le monde devient fou rien qu’en l’imaginant. Il y a une admiration manifeste chez ces acteurs de renom. Pourtant, l’interprète de Peter Parker s’est déclaré fan de l’un des protagonistes de Belfast et ce n’est pas exactement de son collègue.

Depuis que Tic, tic… Boum ! j’arrive à Netflix C’était pressenti : Andrew Garfield foulerait tous les tapis rouges et se lèverait avec les statuettes correspondantes. Quelque chose de similaire s’est produit avec Belfastsélectionné comme l’un des candidats du meilleur film aux Oscars 2022. Son casting comprend des personnalités de la stature de Jamie Dornan, Caitriona Balfe, Judi Dench Ciarán Hinds et Lewis McAskie. Cependant, aucun d’entre eux n’a volé le regard de l’acteur.

Le flatté était Jude Colline, le garçon qui joue Buddy dans ce film réalisé par Kenneth Branagh qui présente l’expérience d’une famille de la classe ouvrière dans les années 60, les forçant à repenser encore et encore le sens de la maison. La vérité est que la performance du petit garçon en tant que protagoniste était brillante et Andrew Garfield ne voulait pas rester avec le désir de le féliciter pour son travail.

En ce sens, il a profité de la cérémonie de remise des prix Prix ​​​​du choix de la critique pour garder un moment inoubliable sur le tapis rouge. L’acteur, qui a révolutionné le monde avec son retour en tant que Spider-Man aux côtés de Tom Holland et Tobey Maguire, n’a pas pu cacher son émotion et a fait remarquer à Jude sa prestation aussi incroyable que mémorable. Ils se tenaient tous les deux la main et souriaient aux caméras.

L’expression de Jude Hill montrait une nette admiration pour Garfield, qu’il remerciait à plusieurs reprises avec beaucoup d’enthousiasme. Alors qu’ils se préparent pour len livraison de l’Académie le 27 mars prochain au Dolby Theatre de Los Angeles, ils ont su jouer ce moment qui s’est automatiquement propagé sur les réseaux sociaux provoquant les réactions les plus tendres.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂