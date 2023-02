Andrew Garfield sera-t-il le monstre de Frankenstein dans le prochain film de Guillermo del Toro ?

Cinéma

Une rumeur sur Internet suggère que le prochain projet de Guillermo del Toro serait Frankenstein avec deux personnages Marvel à la barre. Détails!

©GettyGuillermo del Toro et Andrew Garfield

Guillermo del Toro Il est l’un des cinéastes les plus talentueux lorsqu’il s’agit de représenter des monstres sur grand écran. Nous en avons déjà vu différents exemples avec les films de hellboy plein de créatures étranges ou le film qui a remporté l’Oscar mexicain du meilleur film : La forme de l’eau. Pour cette raison, beaucoup sont enthousiasmés par la possibilité pour ce réalisateur de créer sa propre version du classique de Mary Shelly, Frankenstein.

Le talentueux créatif a un accord avec Netflix qui a déjà porté ses fruits avec de grands films comme Cabinet de Curiosités et le plus récent pinocchio. De cette façon, beaucoup attendent le prochain projet du Mexicain et la rumeur pointe vers le travail transcendantal de l’horreur Frankenstein comme la prochaine étape dans la carrière réussie de Guillermo del Toro. Non seulement cela, il existe déjà des noms associés aux personnages principaux du film.

Guillermo del Toro ferait Frankenstein avec ces acteurs

On dit sur le web que deux acteurs de merveille dirigerait le casting de ce film: oscar isaac comme Victor Frankenstein et Andrew Garfield dans le rôle de la créature qui est l’œuvre de l’esprit du médecin qui cherchait, dans son arrogance, à défier les lois de la nature et à mettre fin à la maladie et à la mort grâce à un procédé assez grotesque dans lequel il a fini par créer un être qui questionne son existence en même temps qu’il méprise son créateur.

Andrew Garfield est dans un grand moment professionnel après son retour au premier plan avec son rôle dans Spider-Man : Pas de retour à la maison comme l’une des trois versions d’action en direct de Peter Parker, une participation très célébrée par les fans du Univers cinématographique Marvel qui a apprécié cette rencontre. Nous ne pouvons pas non plus oublier son rôle principal dans Tic, tic… Boum ! Le jeune interprète a la panoplie pour faire de la créature de Frankenstein un personnage que nous détestons mais que nous comprenons en même temps.

La situation de Víctor Frankenstein est différente, quelqu’un qui gagne le mépris du public pour son arrogance inépuisable. qui mieux que oscar isaac personnifier le scientifique? L’acteur a récemment démontré une grande capacité dans le Univers cinématographique Marvel où il a joué trois personnalités différentes enfermées dans le même corps dans la série de Disney+, chevalier de la lune. Un ajout de luxe à ce qui serait le prochain projet de Guillermo del Toro. Épingle de sûreté!

