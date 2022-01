Andrew Garfield révèle une scène qui l’a « vendu » dans le nouveau film de Spider-Man

AVERTISSEMENT : CONTIENT SPIDER-MAN : PAS DE CHEMIN À LA MAISON SPOILERS… BIEN QUE SI VOUS NE L’AVEZ PAS ENCORE VU, POUVEZ-VOUS VRAIMENT VOUS APPORTER UN FAN ?

Andrew Garfield a révélé la scène qui l’a « vendu » à son retour pour Spider-Man : Pas de chemin à la maison , ayant repris son rôle de webslinger titulaire aux côtés de Tom Holland et Tobey Maguire.

Garfield, 38 ans, a déjà enfilé le spandex rouge et bleu dans Marc Webb’s L’incroyable Spider-Man films, qui sont sortis en 2012 et 2014, mais sont revenus avec Maguire pour unir leurs forces à la dernière itération hollandaise de Spidey – comme de nombreux fans enthousiastes ont spéculé avant la sortie du nouveau film.

Crédit : Sony Pictures

Dans une nouvelle interview avec Variety, il a déclaré: « Je dirai l’image de ma capture [Zendaya’s] MJ – c’était vraiment beau et ça m’a en quelque sorte vendu tout ça. »

Crédit : Sony Pictures

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait accepté de réaliser le projet, Garfield a déclaré que l’idée était « immédiatement indéniable ».

Il a déclaré: «Je ne m’attendais pas à avoir à nouveau une conversation sur le potentiel de jouer Peter Parker.

« Je me sentais très excité à l’idée d’être à nouveau fan. Mais j’ai reçu cet appel d’Amy Pascal, Kevin Feige et Jon Watts avec cette idée. C’était immédiatement indéniable.

« Cela avait l’air incroyablement amusant, incroyablement spirituel – trippant et thématiquement intéressant. À un niveau de base, en tant que fan de Spider-Man, l’idée de voir trois Spider-Men dans le même cadre était suffisante.

« Le terrain était vraiment, vraiment attrayant. Ils ont dit : « Vous avez joué ce personnage à votre manière et que voudriez-vous explorer si vous en aviez l’opportunité ? Si vous étiez jeté dans cet autre univers et confronté à ce vous plus jeune et à ce vous plus vieux, comment réagiriez-vous ? »

Crédit : Alamy

Garfield a poursuivi : « Nous avons beaucoup parlé de mentorat. Nous avons beaucoup parlé de fraternité et de ce que c’est que d’être le frère aîné, le frère cadet et le frère moyen. Il y a aussi quelque chose de voir quelqu’un que vous aimez parcourir un chemin que vous avez déjà emprunté, et vous savez que cela ne mène pas à l’endroit où vous vouliez finalement aller.

«Ce personnage est isolé dans son expérience émotionnelle et son expérience physique. Mais que se passe-t-il lorsque cette solitude est éclatée et que vous réalisez que vous n’avez jamais été seul et qu’il y a d’autres frères qui vivent exactement la même chose ?