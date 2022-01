Andrew Garfield révèle qu’il a improvisé l’une des lignes les plus émouvantes de Spider-Man

Juste un avertissement que cet article contient des spoilers sur Spider-Man: Pas de chemin à la maison, donc si vous ne l’avez pas encore vu et que vous souhaitez en profiter sans spoiler, cliquez maintenant.

Garfield a joué Peter Parker dans les années 2012 L’incroyable homme-araignée et sa suite de 2014 L’incroyable Spider-Man 2 – il y avait longtemps que la rumeur disait que lui et son compatriote Peter Parker, Tobey Maguire, feraient leur apparition dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison.

Et les rumeurs se sont avérées correctes, après que Peter Parker (joué par Tom Holland) se soit retrouvé face à d’autres Peter Parker (joué par Garfield et Maguire) qui existent dans des univers alternatifs.

Parlant de la scène à Variety, Garfield a déclaré: « Nous aurions des conversations plus approfondies et parlerions de nos expériences avec le personnage.

« Et à avoir [Spider-Man producer] Amy Pascal là-bas, qui a vu neuf films, dont Spider-Verse.

«Ce fut une expérience révélatrice pour elle, réalisant combien de vie et de temps elle avait donné à ce personnage. C’était beau et profond.

Il poursuit : « Il y a une réplique que j’ai improvisée dans le film, en regardant [Maguire and Holland] et je leur dis que je les aime. C’était juste moi qui les aimais.

Garfield a également révélé que les trois Spidey ont trouvé le tout assez drôle et ont même fait le célèbre mème de pointage de Spider-Man.

« Mais alors aussi, vous devenez juste un fan et dites: » Oh mon dieu, nous sommes tous ensemble dans les costumes et nous faisons le pointage! « »