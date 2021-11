Andrew Garfield révèle pourquoi il n’accepterait pas le rôle du Joker

En plus de son rôle de Peter Parker dans les deux volets de « The Amazing Spider-Man », l’acteur Andrew Garfield est un acteur polyvalent qui a quelques projets intéressants dans sa filmographie, dont « Hacksaw Ridge », « Silence », « Never Let Me Go », parmi tant d’autres.

Après avoir participé à une vidéo de questions-réponses pour le magazine GQ, Garfield a indiqué qu’il ne pourrait pas accepter d’incarner Joker, l’ennemi juré emblématique de Batman, s’il était proposé dans le cadre de l’univers du nouveau film de Matt Reeves expliquant qu’il s’agit du l’héritage créé par les interprètes avant lui qui le convaincrait de ne pas s’impliquer.

Comme c’est gentil de sa part de penser que c’est possible, mais je ne pense pas qu’il puisse jamais le faire parce que ce que Heath a fait, ce que Jack Nicholson a fait et bien sûr Joaquin est une chose cool.

Joker est un personnage qui a un grand talent d’acteur dans ses interprétations, à commencer par la série télévisée des années 60, qui mettait en vedette l’acteur Cesar Romero dans le rôle du clown prince du crime, servant de principale source d’inspiration pour Jack. Nicholson dans la bande réalisée par Tim Burton.

Dans les années 1990, l’acteur Mark Hamill a exprimé le personnage dans « The Animated Series », prêtant une version proche du travail de Romero. Ce serait l’acteur Heath Ledger en 2008 qui présentait sous la direction de Christopher Nolan une version anarchiste de ce mystérieux personnage avec « The Dark Knight », réussissant à décrocher un Oscar à titre posthume dans la catégorie « Meilleur acteur dans un second rôle ».

Jared Leto pourrait racheter son rôle dans l’univers DC grâce à « Zack Snyder’s Justice League », cependant, la récente incarnation qui a retenu l’attention du public était celle de Joaquin Phoenix, qui a réussi à remporter l’Oscar en 2020 en tant que « Meilleur Acteur de l’Année mondiale » avec une histoire tordue qui imagine les origines de ce méchant comme un malade mental qui se laisse emporter par une série d’événements qui le positionnent comme le symbole d’un mouvement social.

Andrew Garfield a récemment sorti « tick, tick… Boom ! » sur Netflix, le premier film du dramaturge et star du théâtre musical Lin-Manuel Miranda. Face aux rumeurs de sa participation à « Spider-Man : No Way Home », l’acteur s’est chargé de les démentir ces derniers mois.