Andrew Garfield révèle ce qu’il voudrait voir dans The Amazing Spider-Man 3

Maintenant que tout est devenu clair et qu’Andrew Garfield a de nouveau enfilé le spandex rouge et bleu comme L’incroyable homme-araignée dans Spider-Man : Pas de retour à la maison, les discussions se sont tournées vers l’acteur recevant un troisième film dans sa franchise respective. Eh bien, tout en s’exprimant sur le podcast Happy Sad Confused, Garfield a maintenant déclaré qu’il était « définitivement ouvert » à reprendre le rôle de Peter Parker dans L’incroyable Spider-Man 3, et révèle ce qu’il faudrait exactement inclure pour le faire revenir…

« Pour ce qui est d’aller de l’avant avec le personnage, oui, je suis définitivement ouvert à cela, et encore une fois, cela devrait être quelque chose de très unique, de très spécial et de service à un public, de service au personnage. Je pense qu’il y a quelque chose de ludique, d’unique, d’étrange et d’inattendu à faire. Je ne sais pas ce que c’est, mais si nous pouvions comprendre cela, ce serait tellement amusant.

Selon Andrew Garfield, tant que L’incroyable Spider-Man 3 raconte une histoire unique et spéciale qui rend service au personnage bien-aimé de Marvel, il reviendrait avec impatience pour plus de diffusion sur le Web. Garfield a clairement pensé à une suite potentielle, l’acteur estimant qu’il y a un film « ludique », « étrange » et « inattendu » à faire, et espère qu’un tel film pourra être compris.

Les mots de Garfield raviront à coup sûr les fans de l’interprétation de Peter Parker / Spider-Man par l’acteur. Alors que l’acteur a toujours été considéré comme un casting parfait pour le rôle, beaucoup ont estimé qu’il n’avait pas tout à fait le bon matériel dans L’incroyable homme-araignée série, quelque chose qui a été rectifié dans Spider-Man : Pas de retour à la maison. Depuis son entrée triomphale dans le MCU, Homme araignée les fans se sont ralliés à Garfield, et l’amour pour l’acteur n’est pas passé inaperçu auprès de Garfield lui-même.

« Cet amour m’a atteint, et le plaisir des gens dans les théâtres m’a atteint », dit-il. « C’est très touchant, je trouve ça très émouvant, parce que quand nous avons commencé mon deuxième film Spider-Man, ça s’est essoufflé. Il y avait un manque de cohérence là-bas. Donc pour moi, revenir et avoir plus de temps pour m’amuser avec ça , et donner au personnage une certaine fermeture, et jouer et être la version de Spider-Man que j’ai toujours voulu atteindre, et être avec Tobey et Tom et le reste de tout le monde dans le film, c’était la guérison. ”





Réalisé par Jon Watts et écrit par Chris McKenna et Erik Sommers, Spider-Man : Pas de retour à la maison trouve Peter Parker en difficulté après que son identité secrète a été révélée par le supervillain rusé, Mysterio. Ne sachant pas quoi faire, Peter se tourne vers le docteur Strange et demande au maître des arts mystiques d’utiliser la magie pour rendre à nouveau secrète son identité de Spider-Man. Lorsque le sort tourne mal, le multivers est ouvert et permet aux visiteurs de réalités alternatives d’entrer dans l’univers de Parker, y compris, bien sûr, la version alternative d’Andrew Garfield de notre sympathique quartier Spider-Man.

Avec Tom Holland dans le rôle de Peter Parker / Spider-Man aux côtés de Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jacob Batalon, Jon Favreau, Jamie Foxx, Willem Dafoe, Alfred Molina, Benedict Wong, Tony Revolori, Marisa Tomei et bien d’autres, Spider-Man: No Way Home a connu un énorme succès critique et financier et est actuellement le huitième film le plus rentable de tous les temps.





