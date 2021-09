Andrew Garfield répond enfin aux rumeurs selon lesquelles il serait dans Spider-Man: No Way Home

« Vous ne pouvez pas vous empêcher d’imaginer des scènes et des moments de« Oh, mon Dieu, à quel point ce serait vraiment cool s’ils faisaient ça ? » Il est important pour moi de dire officiellement que ce n’est pas quelque chose dont je suis conscient que je suis impliqué.

Lorsqu’on lui a demandé si nous pouvions voir Tobey, Andrew et Tom ensemble à l’écran, l’acteur de super-héros actuel a déclaré : « Ce serait incroyable s’ils étaient [in the movie], car ils ne me l’ont pas encore dit et je suis Spider-Man.