Andrew Garfield répond aux rumeurs de son retour en tant que Spider-Man

Coffret Trilogie Spider-Man Origins [DVD]

Contient : - Spider-Man (2002) : Peter Parker, jeune New-yorkais élevé par son oncle et sa tante, est un élève doué, mais peu populaire. Lors d'une sortie scientifique, une araignée mutante le pique au bras. Le lendemain, il découvre ses nouveaux pouvoirs : il peut désormais s'accrocher aux murs, lancer des toiles d'araignée, ou voler dans les airs...- Spider-Man 2 (2004) : Alors que Peter Parker tente tant bien que mal de concilier vie privée et vie de super-héro, une nouvelle menace terrorise la ville : le Dr. Octopus...- Spider-Man 3 (2007) : Peter Parker a enfin réussi à concilier son amour pour Mary-Jane et ses devoirs de super-héros. Mais l'horizon s'obscurcit. La brutale mutation de son costume, qui devient noir, décuple ses pouvoirs et transforme également sa personnalité pour laisser ressortir l'aspect sombre et vengeur que Peter s'efforce de contrôler...