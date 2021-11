Andrew Garfield qualifie son expérience de Spider-Man de « douloureuse »

Après sa popularité grandissante après sa participation à « The Social Network », Sony Pictures a choisi l’acteur Andrew Garfield comme nouveau visage qui allait donner vie à Peter Parker dans le reboot de « Spider-Man », un personnage qui avait déjà présenté de bons résultats auparavant. le public sous la direction de Sam Raimi au début des années 2000.

Garfield n’a pas hésité à faire connaître le grand amour qu’il éprouve pour le personnage, gagnant l’acceptation des fans lors du Comic-Con en 2011, lorsqu’il est apparu déguisé en Spider-Man pour exprimer son enthousiasme d’avoir été choisi pour le jouer dans la bande réalisée. par Mark Webb.

En 2012, « The Amazing Spider-Man » était l’un des films les plus rentables de l’année, alors Sony Pictures prendrait l’initiative de faire une trilogie complète, un sin-off centré sur Venom et un autre sur « Sinister Six », tous deux dont ils formeraient la base de leur propre « univers narratif ».

Sony choisirait de collaborer avec Marvel Studios pour intégrer Spider-Man au MCU, nommant Tom Holland comme nouvel acteur du personnage. Lors d’une récente conversation avec The Guardian, Andrew Garfield a parlé librement au cours de son expérience en tant que héros de l’escalade, notant qu’il avait été blessé lorsqu’il avait appris que la principale motivation derrière ces films était le facteur financier.

Garfield dit qu’au Comic-Con, il a pu rencontrer des foules d’adultes qui restent en contact direct avec les personnages qu’ils aiment. « Mais vous ajoutez les forces du marché et les pools de tests et tout à coup, il s’agit moins de l’âme que de vous assurer de gagner le plus d’argent possible », a commenté l’acteur.

Et j’ai trouvé cela douloureux dans tous les sens de la culture. L’argent est ce qui nous a tous corrompus et nous a laissés au terrible effondrement écologique dans lequel nous sommes tous sur le point de mourir.

Andrew Garfield a précédemment noté ses discussions créatives avec Amy Pascal, la responsable de Sony Pictures, sur la façon dont la franchise était gérée. Et malgré le grand amour qu’il ressentait pour Spider-Man, l’acteur a assuré que cela ne suffisait pas à le sauver.