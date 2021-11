Andrew Garfield prépare une nouvelle présentation où il pourrait confirmer s’il sera ou non en "Spider-Man : Pas de chemin à la maison"

Les derniers mois ont été un énorme chaos pour Andrew Garfield. L’acteur a été pris, de manière inattendue, dans les rumeurs d’un possible retour chez Marvel. C’est parce que, avec la création de Spider-Man : Pas de chemin à la maison Diverses théories ont surgi à propos d’un vers d’araignée, qui impliquerait un travail conjoint de lui, Tobey Maguire et Tom Holland. Mais, la vérité est que pour le moment il n’y a rien de confirmé.

Plus d’une fois tellement Andrew Garfield comme leurs confrères, Holland et Maguire ont pris sur eux de démentir cette information. En effet Tom, l’actuel interprète de Peter Parker, a récemment avoué qu’à un moment donné, les fans devront croire à l’inexistence du retour de ses prédécesseurs. Cependant, l’illusion qu’ont les adeptes de Spider-Man est bien plus forte.

Qui plus est, les photographies qui ne cessent de filtrer sur la présence de Garfield et Maguire dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison ils sont aussi une raison de croire que le spiderverse pourrait arriver. Et, même s’il a été dit que ce sont de fausses images, la vérité est que maintenant Andrew aura l’occasion de donner sa version des événements en précisant s’ils sont réels ou non.

C’est parce que l’acteur apparaîtra, demain, dans Le Late Late Show avec James Corden. En effet, il est à noter que l’invitation à ce programme est afin que Andrew Garfield promouvoir votre prochain film : Tic, tic… boum. Ce film sera présenté en avant-première le vendredi 19 novembre prochain sur Netflix et est le retour triomphal de l’interprète au petit écran en vedette dans une comédie musicale.

Cependant, Spider-Man : Pas de chemin à la maison Il ne sera pas exclu de la liste des questions car il s’agit d’un sujet de préoccupation publique, en particulier pour les fans de Garfield. Alors maintenant, nous n’avons plus qu’à attendre le programme de Corden pour voir comment il réagit et si son langage corporel dit la même chose que ses mots.

