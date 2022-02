Andrew Garfield pense qu’il ne devrait pas redevenir Spider-Man pour cette raison

MERVEILLE

Le nominé aux Oscars a une fois de plus endossé la peau de Peter Parker dans No Way Home. Combien de chances y a-t-il de le voir terminer sa trilogie The Amazing Spider-Man ?

©Photos SonyAndrew Garfield a joué dans The Amazing Spider-Man en 2012.

la première de Spider-Man : Pas de retour à la maison signifiait le retour de Tobey Maguire et Andrew Garfield aux films de super-héros. uni avec Tom Holland et dans le cadre de Univers cinématographique Marvel, leur participation a enthousiasmé les fans de les revoir dans la peau de Peter Parker pour respectivement un quatrième et un troisième volet. Cependant, le tout nouveau nominé aux Oscars a assuré qu’il y avait une raison qui l’empêcherait de remettre le costume.

Andrew Garfield, qui en 2021 a brillé par sa performance dans Tic, tic… Boum !a également été encouragé à retourner dans le studio avec lequel il a réalisé L’incroyable homme-araignée de 2012 à 2014. Dès lors, la jeunesse lui permet d’avancer au rythme exigé par le personnage emblématique, gagnant ainsi l’affection du public du monde entier qui regrettera plus tard que sa trilogie ne soit pas terminée.

Bien qu’il ait nié sa participation à plusieurs reprises, il est finalement apparu dans Pas de retour à la maison avec l’excuse d’un sortilège erroné du docteur Strange, qui a ouvert la porte du multivers. Une fois le film sorti, il en a eu assez de donner des interviews sur son retour dans le monde de Spider-Man et a précisé que est ouvert à la possibilité de rejouer le personnage et, en même temps, partager à nouveau le plateau avec Maguire et Holland.

Maintenant, il a parlé sur The Graham Norton Show et a expliqué qu’il ressentait une grande satisfaction lorsqu’il a été convoqué de Marvel. Cependant, il a souligné un détail que beaucoup ont négligé : « C’était une chose stupide à faire et vraiment effrayante à essayer, surtout avec le costume”. De cette façon, il a expliqué pourquoi il ne devrait plus jouer le super-héros : « Un homme de 38 ans ne devrait pas porter de spandex ! OuiJe suis trop vieux pour jouer à Spider-Man.”.

En riant, l’acteur a détaillé quelques anecdotes sur son travail dans l’un des longs métrages les plus rentables de 2021 et – précisant qu’il ne s’agissait que d’une blague – a conclu : « Ils m’ont demandé de revenir, ce qui était la chose la plus douce de toutes”. Ainsi, une fois de plus, il a montré ses bonnes relations avec Sony Pictures et Marvel Studios et sa grande prédisposition à terminer la trilogie aussi controversée que prévu.

