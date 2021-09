Andrew Garfield pense que Tom Holland est le parfait Spider-Man

Andrew Garfield a de très grands éloges pour son Homme araignée successeur. À l’origine, Sam Raimi a donné vie à Spidey sur grand écran avec une trilogie de films mettant en vedette Tobey Maguire. Garfield s’est ensuite adapté pour le rôle dans L’incroyable homme-araignée et sa suite, jouant une nouvelle incarnation de Peter dans une chronologie différente. Ces jours-ci, Tom Holland joue le web-slinger en direct dans l’univers cinématographique Marvel, prêt à diriger son troisième film solo dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison.

Les fans de Marvel débattront sans fin pour savoir lequel de ces trois acteurs est le meilleur Spider-Man de tous. Si vous demandiez à Garfield, cependant, le choix est évident, et ce n’est pas lui. Apparaissant le Le spectacle de ce soir cette semaine pour une interview vidéo, Garfield s’est adressé au récent Spider-Man : Pas de chemin à la maison rumeurs, insistant à nouveau sur le fait qu’il n’est pas dans le film. Il a ensuite été interrogé sur la bande-annonce, ce à quoi Garfield dit qu’il est très excité comme Tom Holland est le « parfait » Spider-Man.

« J’ai [seen the trailer], et je suis excité. Je pense que Tom Holland est le parfait Peter Parker et Spider-Man, donc je suis juste super content. Et j’arrive à redevenir un fan, ce qui est ma position préférée. »

En raison du scénario multivers dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison, il y a longtemps eu des rumeurs selon lesquelles Garfield et Tobey Maguire rejoindraient Holland dans le film en tant que versions alternatives du super-héros. C’est une hypothèse raisonnable, car la bande-annonce a confirmé que les méchants figurant dans ces deux continuités distinctes apparaîtront dans Pas de chemin à la maison. Peut-être que Holland’s Spidey sera obligé de les affronter seul, ou il pourrait juste être rejoint par quelques variantes de Spider-Man.

Pour sa part, Andrew Garfield a toujours nié être impliqué dans le film de quelque manière que ce soit. Jimmy Fallon a de nouveau évoqué les rumeurs sur Le spectacle de ce soir, et encore une fois, Garfield jure qu’il n’est pas inclus dans la suite. Interrogé sur une photo présumée de Garfield sur le plateau dans sa tenue de Spider-Man, l’acteur a affirmé qu’il s’agissait d’un « photoshop », ajoutant qu’il « essayait de gérer les attentes ».

En réalité, il est toujours difficile de dire si Garfield est définitivement dans le film. Il ne voudra pas gâcher son implication s’il apparaît dans Pas de chemin à la maison, qui tirerait essentiellement un Tom Holland, qui a la réputation de fuir des spoilers. Il y a encore la possibilité qu’il habitude apparaissent dans le film, et si tel est le cas, Garfield ne voudrait pas que ses fans soient déçus en taquinant un caméo potentiel.

Spider-Man : Pas de chemin à la maison ramène Holland en tant que Peter Parker aux côtés de Zendaya en tant que MJ, Jacob Batalon en tant que Ned Leeds et Marisa Tomei en tant que tante May. Benedict Cumberbatch joue également le rôle de Doctor Strange, tandis que d’autres stars invitées incluent Alfred Molina en tant que Doc Ock et Jamie Foxx en tant qu’Electro. Il y a de fortes chances qu’il y ait beaucoup d’autres grandes surprises à révéler dans le film, mais il reste à voir avec certitude si Garfield sera parmi eux. Nous le saurons tous bien assez tôt quand Spider-Man : Pas de chemin à la maison sort en salles le 17 décembre 2021.

Sujets : Spider-Man : No Way Home, Spider-man