Andrew Garfield nommé Spider-Man préféré d’Internet

Avec l’excitation générée par la nouvelle bande-annonce de « Spider-Man: No Way Home », l’intérêt du public pour l’un des personnages les plus aimés de Marvel Comics est resté plus actuel que jamais, ravivant un débat qui fait rage depuis des années à travers divers forums et plateformes internet : quel acteur a joué le meilleur Spider.Man ?

Après avoir débuté en live action avec une série de téléfilms dans les années 1970, le personnage créé par Stan Lee et Steve Dibko a finalement atteint le grand écran en 2002 sous la direction de Sam Raimi, avec Tobey Maguire dans le rôle de Peter Parker, un adolescent qui acquiert de grandes capacités surhumaines après avoir été mordu par une araignée radioactive.

Maguire a réussi à répéter son travail en tant que Spider-Man avec deux suites publiées en 2004 et 2007. La franchise serait freinée lorsque Raimi s’est séparé de Sony Pictures en raison de fortes différences créatives, qui sont devenues évidentes avec les résultats irréguliers de « Spider-Man 3 ».

Le premier redémarrage majeur du personnage a eu lieu via « The Amazing Spider-Man », réalisé par Marc Webb. Cette version du personnage, sous l’interprétation d’Andrew Garfield, présentait une version plus proche de celle des comics, avec le retour des lanceurs mécaniques de toile d’araignée, présentant le côté plus scientifique de Parker. Le film et sa suite, malgré l’acceptation parmi les fans de bandes dessinées, ont eu du mal à se connecter avec le grand public.

Après l’annulation du troisième volet de la saga mettant en vedette Garfield, Sony Pictures a finalement accepté de conclure un accord avec Marvel Studios pour intégrer Spider-Man dans le MCU, faisant ses débuts avec « Captain America: Civil War », mettant en vedette la performance de Tom Holland. , reprenant son travail dans « Homecoming », « Avengers Infinity War », « Avengers: Endgame » et bientôt « No Way Home ».

Un nouveau rapport de SlotsOnlineCanada a révélé une analyse faite à travers l’activité sur Twitter au cours de la dernière année sur les mentions de Spider-Man, constatant qu’une grande majorité d’utilisateurs ont exprimé leur préférence pour l’interprétation de Garfield.

Il a également été révélé que les cinq mentions les plus populaires sur le sujet sont Emma Stone, actrice qui a joué Gwen Stacey aux côtés de Garfield, qui se classe deuxième derrière l’acteur, Kirsten Dunst et son interprétation de Mary Jane à la troisième place, Maguire à la quatrième place et Tom Holland en cinquième.

Des données supplémentaires mettent en évidence la grande préférence du public pour Willem Dafoe et sa performance en tant que Norman Osborn / Green Goblin et la popularité de Marissa Tomei, actuellement en charge de jouer tante May, bien que Stone et Dunst continuent d’avoir des commentaires plus positifs par rapport à elle.