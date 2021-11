Andrew Garfield nie Spider-Man : No Way Home Rumors : je ne suis pas dans le film

Peut-être que ces démentis seront ignorés aussi rapidement qu’ils seront publiés, mais Andrew Garfield nie une fois de plus les rumeurs selon lesquelles il reviendrait sous le nom de Peter Parker dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison. Juste avant l’événement spécial de lancement de la deuxième bande-annonce du film, il y a eu beaucoup de spéculations sur les « grandes surprises » qui pourraient être révélées dans les nouvelles images. La plus grande rumeur de toutes est que Garfield apparaîtra aux côtés de Tobey Maguire pour faire équipe avec Spider-Man de Tom Holland, et certains fans se demandent si l’un ou l’autre peut apparaître dans la nouvelle bande-annonce.

Si vous demandez à Garfield, ne vous attendez pas à ce qu’il apparaisse dans cette bande-annonce ou dans le film du tout. L’acteur double ses démentis avec lesquels il est impliqué Spider-Man : Pas de chemin à la maison dans une nouvelle apparition sur Aujourd’hui, et bien qu’il semble se rendre compte que la plupart des gens ne le croiront pas, il soutient les affirmations. Il ajoute qu’il est tout aussi excité que le reste d’entre nous de découvrir ce qui se passe réellement dans le film.

« Écoutez, je ne suis pas dans le film. J’aime Spider-Man, je l’ai toujours aimé. J’étais tellement heureux d’avoir joué le rôle, et je suis tellement excité de voir ce qu’ils font avec le troisième, tout comme vous les gars sont, pour être honnête. Non, ce n’est pas une réponse diplomatique. Je le pense vraiment, vraiment. J’aime Tom Holland. J’aime Jon Watts. J’aime Amy Pascal et Kevin Feige et ce qu’ils ont fait avec ces films et ça C’est un personnage important pour moi. Donc je suis vraiment excité de voir ce qui se passe dans le troisième, comme vous l’êtes. «

Si Andrew Garfield est dans Pas de chemin à la maison, et il semble plus que probable qu’il le soit, il ne pourrait évidemment pas sortir à la télévision et en parler. Il n’y a pas eu de révélation officielle qu’il est dans le film, malgré les rumeurs, et c’est au studio de décider quand faire cette annonce. Il y a des spéculations des fans selon lesquelles il pourrait apparaître dans la nouvelle bande-annonce, et sinon, il pourrait finir par apparaître comme une surprise lors de la sortie du film le mois prochain.

Cela étant dit, la possibilité est toujours là, même si cela semble mince, que Garfield ne soit pas vraiment dans le film. Les affiches et les bandes-annonces ont confirmé que l’univers alternatif Homme araignée les méchants arrivent, y compris Doc Ock de Spider-Man 2 et Electro de L’incroyable Spider-Man 2, mais ils n’ont pas montré les autres Spidey. Il est possible que Spider-Man de Tom Holland affronte lui-même ces méchants, bien que suivre cette voie décevrait certainement de nombreux fans.

Spider-Man : Pas de chemin à la maison sortira en salles le 17 décembre 2021. C’est à ce moment-là que nous saurons avec certitude qui est ou n’est pas dans le film, mettant enfin un terme à toutes les rumeurs et spéculations. Le temps nous dira si Tom Holland parvient à gâcher quoi que ce soit avant la première comme il a l’habitude de le faire, mais il semblerait qu’Andrew Garfield garde secrète son implication supposée, même si c’est le secret le moins bien gardé d’Hollywood.

