Andrew Garfield jouera dans la série policière Under the Banner of Heaven

Andrew Garfield est sur le point de jouer dans la prochaine série policière de effet pour plate-forme Hulu. »Sous la bannière du ciel »racontera l’histoire d’un détective mormon qui devra mettre ses principes et ses convictions à l’épreuve après avoir été à l’origine d’une enquête sur un crime horrible, avec pour mission d’attraper un meurtrier impitoyable.

Basé sur le livre de fiction de Jon Krakauer en 2003, raconte l’histoire d’un double homicide survenu dans l’Utah dans les années 1980. Hulu a dévoilé une nouvelle bande-annonce, servant de premier aperçu de la série limitée à venir, mettant en vedette un thriller atmosphérique et terrifiant, accompagné d’un récit poétique et profondément religieux. spectacle d’Andrew Garfield.

Bien que l’acteur ait été reconnu pour jouer Spider-Man, Garfield a également présenté ses talents d’acteur dans d’autres films de renom, tels que le blockbuster « Silence » de Martin Scorsese en 2016, ou son dernier film avec Netflix ce qui l’a amené à être nominé pour un Grammy, »Tick, Tick… BOOM! », s’imposant comme l’un des acteurs les plus demandés dans le monde du cinéma.

La série sera dirigée par David MacKenzie et écrit par Dustin Lance, nous offrant une série intrigante pleine de tension et de mystère. Garfield jouera le détective nommé Pyre, qui souffre d’une sorte de crise de conscience à la suite de l’enquête sur les meurtres. te rejoindra Daisy Edgar Jonesqui jouera la victime nommée Brenda, probablement dans un rôle plus large grâce à l’utilisation de flashbacks.

Bien qu’aucune date précise n’ait encore été révélée, la série sera diffusée sur Hulu en 2020. La série « Under the Banner of Heaven » a déjà un synopsis officiel :

» La foi d’un détective dévoué est mise à l’épreuve alors qu’il enquête sur un meurtre brutal qui semble être lié au fondamentalisme et à la méfiance à l’égard du gouvernement d’une famille estimée de l’Utah. Andrew Garfield jouera « Pyre », un membre de l’église qui est attaché à sa foi et à sa famille, mais commence à remettre en question certains des enseignements de l’église à travers son contact avec un meurtrier présumé.