Andrew Garfield incarnera Richard Branson dans la série limitée Hot Air

Andrew Garfield, qui est actuellement en pause d’acteur, a trouvé son prochain projet. Garfield jouera le rôle de l’entrepreneur britannique Richard Branson en série limitée Air chaud. David Leitch (Deadpool 2, John Wick, Atomic Blonde) dirigera la série. Air chaud n’a pas encore de date de sortie, et selon Deadline, plusieurs grands réseaux et streamers sont impliqués dans une guerre d’enchères pour les droits.

Universal International Studios produit Air chaud avec Jon Croker (Personne ne sort en direct, Paddington 2) l’écriture de la mini-série de six épisodes. Air chaud est basé sur le livre Dirty Tricks: la guerre secrète de British Airways contre Virgin Atlantic par Martyn Gregory.

FILM VIDÉO DU JOUR

Le livre retrace la montée en puissance de la compagnie aérienne Virgin Atlantic de Richard Branson et sa querelle amère avec British Airways, qui a eu recours à des tactiques contraires à l’éthique pour faire dérailler Virgin, notamment en se faisant passer pour les employés de la compagnie aérienne, en piratant des ordinateurs et en persuadant les clients de transférer leurs vols vers BA. Lorsque Virgin s’est plainte à la Commission européenne des stratagèmes néfastes de BA, elle a créé « l’opération Barbara » et a publié un dossier rempli de fausses déclarations sur les activités de Virgin, ce qui a entraîné une couverture médiatique négative de la compagnie aérienne.

Branson a finalement poursuivi BA pour diffamation en 1992, mais l’affaire a été réglée un mois avant le procès, BA étant contraint de publier des excuses publiques pour sa campagne de « sales tours ». BA a également payé les frais juridiques de Virgin s’élevant à 3 millions de livres sterling, ainsi que 500 000 € de dommages et intérêts à Branson et 110 000 € à Virgin Atlantic. Branson, qui a lancé Virgin Atlantic en 1984 avec un seul avion, a continué à développer la compagnie aérienne malgré la campagne de British Airways contre elle et a finalement vendu une participation de 49% à Singapore Airlines en 1999, évaluée à 1,2 milliard de livres sterling.

Avec un peu de chance, Air chaud rendra justice à cette incroyable histoire vraie.

Andrew Garfield est en pause d’acteur

Distribution de la plateforme Disney

Andrew Garfield est l’un des rares acteurs à avoir remporté des nominations aux Emmy Awards et aux Oscars dans la catégorie des rôles principaux la même année. Garfield a joué le dramaturge Jonathan Larson dans Netflix tic, tic… BOUM ! et a assumé un autre rôle exigeant dans le véritable thriller policier de FX Sous la bannière du ciel. Il est également apparu dans Les yeux de Tammy Faye comme Jim Bakker. De plus, il a trompé les fans sur son implication dans Spider-Man : Pas de retour à la maison pendant deux ans, ce qu’il admet avoir été « étrangement agréable ».

Mais il semble que tout ce buzz soit devenu un peu écrasant pour Garfield, et il a décidé de faire une pause dans sa carrière d’acteur. Voici ce qu’il a dit à Variety en avril :

« Je vais faire une pause. Je vais me reposer un peu. Je dois recalibrer et reconsidérer ce que je veux faire ensuite et qui je veux être et juste être un peu une personne pendant un moment. Parce que, comme vous le savez, c’est une machine à laver, cette saison des récompenses. J’ai juste besoin d’être un peu ordinaire pendant un moment. »

Garfield est prêt à jouer à nouveau à Spider-Man si le studio fait appel à lui, mais c’est une portée si nous sommes réalistes. Cependant, Air chaud sera probablement son premier projet à son retour, et avec David Leitch actuellement occupé par plusieurs films de grande envergure, il semble que nous devrons attendre quelques années pour découvrir le portrait de Richard Branson par Andrew Garfield.