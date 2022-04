Andrew Garfield fait une pause dans sa carrière d’acteur

L’acteur Andrew Garfield qui a récemment participé à plusieurs productions telles que le nominé aux Oscars »Tick, tick… Boom! » ou reprenant son rôle de Peter Parker dans »Spider-Man: No Way Home », prendra une pause d’agir après la sortie de son prochain film »Sous la bannière du ciel ».

Dans une interview, Garfield a évoqué son prochain rôle de détective Jeb Pyre dans le film FX, un thriller mystère où il devra découvrir l’origine d’un meurtre tout en remettant en question sa foi et ses croyances. L’acteur a confirmé que lorsque le projet sera accessible au public, il fera une pause pendant un certain temps.

« Je dois recalibrer et reconsidérer ce que je veux faire ensuite et qui je veux être et être juste un peu une personne pendant un moment. Parce que, comme vous le savez, ce fut une saison de récompenses intense. J’ai juste besoin d’être un peu normal pendant un certain temps », a déclaré Garfield sans préciser combien de temps durerait sa pause.

Basé sur un vrai crime livre de 2003 du même nom par Jon Krakauer, »Under the Banner of Heaven, » qui s’ouvre le 28 avril sur effet, suit le détective mormon Pyre enquêtant sur le meurtre d’une mère et de sa fille. Garfield a déclaré que travailler sur le projet et traiter le sujet difficile du film sur la foi et la croyance signifiait qu’il devait vraiment mettre l’accent sur les soins personnels afin d’être le meilleur possible.

Andrew Garfield est un acteur acclamé connu pour son travail sur »The Social Network » en 2010, jusqu’à ce qu’il soit nominé pour le meilleur acteur pour sa performance dans »Tick, Tick… Boom ! » aux Oscars de cette année. . En plus de ce rôle, Garfield a fait ses débuts en tant que héros de l’araignée dans The Amazing Spider-Man en 2012, suivi d’une suite en 2014.

En dépit d’être de modestes succès commerciaux, « Amazing Spider-Man » et « Amazing Spider-Man 2 » ont reçu des critiques mitigées, et bien qu’il y ait eu à l’origine des plans pour que Garfield joue dans un troisième film Spider-Man, cela ne s’est jamais concrétisé. . Au lieu de cela, Sony Pictures s’est associé à Marvel pour proposer une nouvelle version de Spider-Man, jouée cette fois par Tom Hollandà l’univers cinématographique Marvel.

Vous pouvez actuellement voir le retour de Garfield en tant que Spider-Man dans « Spider-Man: No Way Home », qui est disponible à l’achat numérique.