Andrew Garfield était-il le Spider-Man le plus rebelle ?

Le troisième et dernier film de Tom Holland en tant que Peter Parker sortira le 17 décembre. Spider-Man : pas de chemin à la maison sorti en salles avec style car il est devenu l'un des films les plus attendus de la phase quatre de la franchise. Est-ce que, à la suite de cette production Andrew Garfield et Tobey Maguire étaient à nouveau sur toutes les lèvres.







C’est parce que les deux Andrew Garfield comme Tobey Maguire pourrait apparaître aux côtés de Tom Holland créant ainsi le premier spiderverse. Marvel est célèbre pour ses multivers, mais réunir les trois interprètes d’un même personnage serait une nouvelle expérience pour eux. A tel point que, s’il était réalisé, ce film deviendrait totalement épique.

Cependant, tout comme l’excitation des fans a commencé à monter pour les voir ensemble, les comparaisons entre eux ont également été ravivées. Pendant de nombreuses années, les acteurs ont participé à différents sondages : qui est le meilleur Spider-Man, qui est le pire, qui a l’essence de Peter Parker ou qui est le plus proche des comics. Mais, force est de constater qu’au-delà des avis des adeptes, toutes les versions étaient dignes d’admiration.

Andrew Garfield est le Spider-Man le plus fou. Photo : (IMDB)



C’est que les trois acteurs de Spider-Man étaient très différents puisque chacun s’est adapté à l’époque à laquelle son film est sorti. Même comme ça, Andrew Garfield Il a su se démarquer en étant le plus rebelle à une époque où le MCU battait encore son plein. L’acteur a fait face à un énorme désintérêt de la part de Sony pour ce personnage, mais a tout de même tout donné et a donné à son Peter Parker une essence très différente.

3 raisons pour lesquelles Spider-Man d’Andrew Garfield était le plus fou :

1. Votre sens de l’humour :

Comme Maguire et Holland, Andrew Garfield se caractérise par être un acteur de profil bas. Mais, même ainsi, chaque fois qu'il apparaît en public, son sens de l'humour est le protagoniste et dans ses films, il ne peut pas être absent. Au-delà de l'intrigue, il trouve toujours le moyen de donner à son personnage un peu de sa personnalité.







2. Le côté romantique de Peter Parker :

Sa version avait non seulement l’une des relations les plus honnêtes de l’époque où Spider-Man a été créé, mais avec Emma Stone, ils ont également exploré le côté le plus compliqué des relations. Leur excitation et leur excellente performance débordent l’écran au point que lorsque Stacy meurt, cela semble dévastateur pour le public.

Andrew Garfield et Emma Stone. Photo : (IMDB)



3. Parlez directement aux fans :

Le spiderverse est déjà synonyme de pure spéculation. C’est pourquoi Andrew, chaque fois qu’il donne une interview même pour promouvoir un autre film, est consulté à ce sujet. Pour cette raison, il décide de s’adresser directement à ses fans : « Hé les gars, calmez-vous », a-t-il même dit plus d’une fois.