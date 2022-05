Andrew Garfield et Zendaya : pourquoi font-ils partie des 100 personnes les plus influentes au monde ?

célébrités

L’année dernière, Andrew Garfield et Zendaya se sont imposés comme deux des acteurs les plus importants de l’industrie et maintenant ils l’ont officialisé. Découvrez pourquoi ils sont considérés comme faisant partie de la liste des 100 personnes les plus influentes au monde.

© GettyAndrew Garfield et Zendaya

En 2021 un duo improbable se crée : Andrew GarfieldOui Zendaya. Les acteurs ont travaillé ensemble pour la première fois en Spider-Man : Pas de retour à la maison qui a été créée en décembre et ils sont devenus de grands amis. En fait, ils l’ont encore montré aux Oscars où ils se sont rencontrés sur le tapis rouge et éblouis par la chimie qu’ils ont montrée devant tout le monde.

C’est parce que, pendant Spider-Man : Pas de retour à la maisontellement Andrew Garfield Quoi Zendaya Ils ont développé une amitié touchante. C’est que, comme on le sait, les interprètes ont joué dans l’une des scènes les plus emblématiques du film dans laquelle son Spider-Man sauve MJ. Sans aucun doute, ce fut une rédemption pour Peter Parker de Garfield qui n’a pas pu sauver sa Gwen (Emma Stone) dans son dernier film.

Cependant, maintenant Andrew Garfield Oui Zendaya à nouveau la vedette de l’un des moments les plus importants de l’année. Apparemment, le grand succès qu’ils ont eu en 2021 avec leur travail, à la fois avec Pas de retour à la maison, tique tique boum Oui Les yeux de Tammy Faye dans son cas comme avec euphorie Soit dunes dans son cas, cela les a amenés au sommet. Et donc le magazine l’a dit clairement Temps.

Ledit milieu récemment exposé la liste des 100 personnes les plus influentes au monde et Garfield et Zendaya en font partie. Bien sûr, il convient de noter qu’ils ont été divisés et n’appartiennent pas au même groupe d’influence. Dans le cas d’Andrew, il a été inclus en tant qu’artiste puisque son talent a été démontré dans toutes les œuvres qu’il a réalisées récemment. En fait, son interprétation de Jonathan Larson dans Tic, tic, boum Cela lui a valu une nomination aux Oscars.

Mais, dans le cas de Zendaya, elle figurait parmi les personnes les plus influentes au monde en tant qu’innovatrice. Cela signifie qu’ils ne la considèrent pas comme une influence uniquement à cause de son talent artistique, mais aussi à cause de sa force créatrice autonome dans laquelle elle fait toujours preuve d’empathie et de respect. De plus, ces derniers mois, elle était l’une des personnes les plus nommées au monde et, par conséquent, le magazine n’a pas hésité à la considérer.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂