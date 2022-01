Andrew Garfield et Tobey Maguire sont allés à la projection de Spider-Man en secret

Attention : cet article contient des spoilers pour le nouveau film

Le nouveau Homme araignée film, Pas de chemin à la maison, a finalement atterri le mois dernier et depuis sa sortie, les fans sont ravis de la performance de Tom Holland dans ce qui était sa troisième sortie en tant que Peter Parker.

Mais ceux d’entre vous qui l’ont déjà vu sauront que le film voit également un retour pour deux précédents acteurs qui ont joué Spidey dans le passé : Tobey Maguire et Andrew Garfield.

Pour marquer la sortie du film et ce qui était un moment si spécial pour les deux acteurs, le couple a décidé de se faufiler dans une projection du film en secret pour voir ce que les fans en pensaient.

Parlant de sa mission secrète, Garfield a déclaré à Entertainment Tonight : « Je n’arrive toujours pas à croire que cela s’est produit. Je me suis faufilé dans un théâtre le soir de l’ouverture et j’ai juste regardé avec ma casquette de baseball et mon masque.

Andrew Garfield dans son rôle de Spider-Man. Crédit : Alamy

« En fait, j’étais aussi avec Tobey, Tobey et moi nous sommes faufilés ensemble dans un théâtre et personne ne savait que nous étions là.

« C’était juste une très belle chose à partager ensemble. »

Il a ensuite ajouté: « Et de trouver une fraternité avec Tobey également, et avec Tom, et le fait que nous partagions une expérience tout à fait unique. »

Selon les rapports, ni Maguire ni Garfield n’ont même lu leurs scripts avant de s’inscrire au nouveau film.

En décembre 2020, Maguire et Garfield étaient tous deux secrètement connectés au projet et n’avaient pas encore reçu de scripts, selon Hollywood Reporter.

Parlant du duo, le scénariste Erik Sommers a déclaré: « Ils avaient des pensées, et c’était vraiment intéressant et utile de voir leurs pensées.

« Personne ne connaît le personnage aussi bien – ou n’y pense autant – que quelqu’un qui doit ensuite l’incarner et le vendre… Cela a définitivement façonné ce que nous avons fait. »

Tobey Maguire dans le rôle de Spider-Man. Crédit : Alamy

Chris McKenna, un autre scénariste, a ajouté: « Ils avaient de bonnes idées qui ont vraiment élevé tout ce que nous recherchions et ont ajouté des couches et un arc et nous avons vraiment commencé à affiner l’idée que ces deux gars aidaient vraiment Tom’s Peter dans son voyage pour devenir qui il finit par devenir.

« Il y a un moment moral crucial qu’ils l’aident à traverser dans l’apogée du film.

« Une grande partie de cela a été apportée par les idées de Tobey et Andrew et la façon dont ils pensaient que leurs personnages pourraient apporter à cette histoire. »

Discutant de son rôle dans le film, Garfield a révélé cette semaine qu’il avait en fait improvisé l’une des répliques les plus chargées d’émotion du film.