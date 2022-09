Andrew Garfield et Shannon Woodward: c’était la relation dont peu se souviennent de l’acteur

in

CÉLÉBRITÉS

Bien avant qu’il ne tombe amoureux d’Emma Stone dans The Amazing Spider-Man ! Découvrez tout sur la romance oubliée du protagoniste de Tick, Tick… ​​​​BOOM!

© GettyLa romance oubliée d’Andrew Garfield et Shannon Woodward.

Hollywood a présenté des dizaines de couples célèbres qui brillent sur les tapis rouges. C’est que, lorsqu’il s’agit de deux acteurs qui tombent amoureux dans la vraie vie, les fans sont impatients de tout savoir sur l’intimité de cette relation. Andrew Garfieldreconnu pour son travail dans des productions telles que homme araignée, fait partie de ces personnages qui ne passent jamais inaperçus. Cependant, sa relation amoureuse avec un autre interprète a été complètement oubliée. Tout savoir à ce sujet !

Si quelque chose ressort de l’acteur nominé aux Oscars, c’est sa capacité à garder un profil bas et à protéger ses relations au maximum. En tout cas, il est inévitable que les paparazzis le capturent avec ses partenaires, pour être contraint de confirmer ou d’infirmer certaines idylles. Et l’un des moins mémorables est précisément avec une autre célébrité. Il s’agit de Shannon Woodwardqui s’est démarqué avec différents rôles dans Westworld Oui susciter l’espoir.

Pourquoi personne n’est au courant de cette histoire d’amour ? La raison est claire : Andrew Garfield commençait tout juste à apparaître dans de grands projets au moment où ils ont commencé à sortir ensemble. Selon People, leur relation s’est prolongée de 2008 à 2011, juste au moment où la carrière de l’acteur démarrait. Il est vrai qu’il avait participé à des programmes télévisés britanniques tels que Docteur Who Soit Ruée vers le sucremais ce n’est qu’en 2007 qu’il s’exhibe dans Garçon A -qui lui a valu un BAFTA- et en Lions pour les agneauxoù il a partagé un casting avec Tom Cruise et Meryl Streep.

Au milieu de son ascension vers la gloire, le protagoniste de Tic, tic… BOUM ! il a commencé à se lier avec Shannon Woodward. Et le soutien de l’actrice a été fondamental dans cette instance de sa carrière. « Je pense que ma copine est fière de moi et le fait que j’ai gardé les pieds sur terre. Elle voyage avec moi quand elle ne travaille pas. Chaque fois que nous avons le temps, nous sommes ensemble», a-t-il raconté en dialogue avec Parade.

La vérité est que la romance entre Andrew Garfield et Shannon Woodward n’a pas duré longtemps. Comme le rapporte US Weekly, la croissance de l’acteur dans l’industrie du divertissement a fait que son emploi du temps chargé ne lui a pas permis de passer suffisamment de temps avec son partenaire. Ce n’est pas tout! En 2011, il a commencé à tourner L’incroyable homme-araignéeoù il a finalement rencontré Emma Pierre, l’actrice qui allait devenir son grand amour pour les quatre prochaines années.

