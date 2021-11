Andrew Garfield et Emma Stone avaient la meilleure chimie dans Spider-Man et il y a la preuve

Les films Spider-Man ne cessent d’être sur toutes les lèvres. Depuis l’annonce de Pas moyen de rentrer, de nombreux fans se sont souvenus des cassettes dans lesquelles ils ont joué Andrew Garfield et Tobey Maguire avant l’arrivée de Tom Holland chez Marvel. En effet, dans la prochaine bande du mur-crawler, les trois peuvent coïncider, générant ainsi le premier spiderverse.

Cependant, la vérité est que Spider-Man : Pas de chemin à la maison Cela a également fait beaucoup de sensation car Tom Holland et Zendaya ont confirmé leur romance il y a quelques mois à peine. Avec cela, les acteurs ont rejoint la tradition depuis Andrew Garfield et Tobey Maguire sont également sortis avec leurs co-stars, Kristen Dunst et Emma Pierre respectivement.

Mais, parmi les trois interprètes de Peter Parker, c’est celui qui a récolté le plus d’alchimie avec son partenaire. Il s’agit de Andrew Garfield, qui pendant quatre ans a joué dans l’une des romances les plus appréciées d’Hollywood aux côtés de Emma Pierre. Les acteurs étaient les interprètes de Spider-Man et Gwen Stacy dans L’incroyable Spider-Man 1 et 2.

D’après les films, Garfield et Stone transmettaient une chimie inégalée, leur relation était donc à prévoir pour les fans. Cependant, quand ils ont montré plus de tendresse et d’amour, c’était lors des présentations en dehors des films. Dans les interviews promotionnelles, les tapis rouges ou tout autre événement, ils ont fait preuve d’une complicité rarement vue dans l’industrie.

En fait, même si la relation de Tom Holland et Zendaya était l’une des plus attendues et des plus acclamées du MCU, elle ne peut toujours pas correspondre à celle d’Andrew et Emma. En effet, les nouveaux Peter Parker et MJ ont un profil beaucoup plus bas que leurs prédécesseurs. Ils ne cachent plus leur amour, mais ils ne sont pas aussi complices que Garfield et Stone.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂