Andrew Garfield est à Atlanta pour le tournage de Spider-Man 3

Nous entrons dans le deuxième mois de l’année et l’actualité liée au troisième film de ‘Homme araignée’ ils commencent déjà à résonner plus fort parmi les fans. Les fans ont récemment été enthousiasmés par un message de Tom Holland avec son frère, déclarant que de grandes choses arrivaient et demandant au public de boucler leur ceinture de sécurité, afin qu’ils voient quelque chose qu’ils attendent sûrement.

Les rumeurs sur ce film ont commencé à sa sortie ‘Spider-Man: Dans le Spider-Verse’ (2018) pour avoir inclus le multivers et les différentes versions du super-héros, ce qui pourrait bientôt arriver dans son long métrage d’action réelle. Confirmation de Benedict Cumberbatch en tant que «Docteur Strange», il a suggéré que cela allait vraiment arriver, car c’est lui qui a les pouvoirs nécessaires pour mener à bien ce type d’action.

Quelque temps plus tard, alors que les dates de début des enregistrements approchaient, il a commencé à circuler sur Internet que cette bande sera également en vedette Tobey Maguire, qui était le garçon arachnide dans les trois parties dirigées par Sam Raimi, mais ce n’est pas tout, car on parlait aussi du Peter Parker avant la Hollande, Andrew Garfield, et leur participation semble Être confirmé.

La spéculation est revenue sur les réseaux sociaux ce lundi lorsque Un livreur de nourriture a publié sur son compte Twitter qu’il a récemment assisté à Garfield et l’a reconnu. Quel est le lien avec le film? En cela, il se trouvait dans la ville d’Atlanta, où se déroule actuellement le tournage de « Spider-Man 3 ». Cela n’a pas encore été confirmé, mais les fans se sont déjà exprimés positivement.

La seule certitude à ce jour est qu’ils auront la présence de Cumberbatch, Jamie foxx (Électro), JK Simmons (Jonah Jameson) et Alfred Molina (Docteur Octopus), en attente de nouvelles confirmations, car apparemment, ils essaient de cacher des nouvelles, mais cela finit par se faire jour.