Andrew Garfield dit qu’il est ouvert à The Amazing Spider-Man 3

Andrew Garfield pourrait finir par revenir pour plus de toile, car l’acteur est prêt à en faire plus avec sa version de Spider-Man.

Les fans font campagne pour L’incroyable Spider-Man 3 se produire pourrait être ravi de savoir qu’Andrew Garfield est également ouvert à revoir son Spidey une fois de plus. Comme les fans de Spider-Man le savent, Garfield jouait auparavant le rôle de Peter Parker dans une paire de L’incroyable Spider-Man films avant que le personnage ne soit redémarré pour l’univers cinématographique Marvel avec Tom Holland. Parce qu’il y a encore des fans qui n’ont pas encore regardé Spider-Man : Pas de chemin à la maisonsoyez prévenu que SPOILERS MAJEURS pour le film sont en avance.

Dans la nouvelle fonctionnalité, Peter Parker de Hollande est tellement désespéré de restaurer les choses comme elles étaient qu’il fait appel à l’aide du docteur Strange (Benedict Cumberbatch). Cela divise le multivers et permet aux méchants qui connaissaient Spider-Man de différents mondes de se manifester, se battant contre Spidey de Holland. Il a également présenté Tobey Maguire et Andrew Garfield comme leurs Spider-Men respectifs entrant dans le MCU, faisant du film l’un des films de super-héros les plus ambitieux de tous les temps. Avec Garfield de retour dans la mêlée, l’acteur dit à Variety qu’il s’apprête à faire plus avec Spider-Man.

« Je veux dire, oui, définitivement ouvert à quelque chose si cela se sentait bien », explique Garfield. « Peter et Spider-Man, ces personnages sont tous axés sur le service, pour le plus grand bien et pour le plus grand nombre. C’est un garçon de la classe ouvrière du Queens qui connaît la lutte et la perte et est profondément empathique. J’essaierais d’emprunter le cadre éthique de Peter Parker dans que, s’il y avait une opportunité de prendre du recul et de raconter plus de cette histoire, je devrais me sentir très sûr et certain de moi-même. »







L’annonce d’Andrew Garfield qu’il est ouvert pour un autre retour de Peter Parker fait suite à un nouveau mouvement de fans appelant à ce que cela se produise. Les fans étaient ravis de voir Garfield se voir offrir une autre chance de Spider-Man : Pas de chemin à la maison et estime qu’il mérite maintenant de recevoir un troisième film complet. Parce que Pas de chemin à la maison était le troisième film solo de Holland, cela signifie que Garfield est le seul des trois Spider-Men sur grand écran à ne pas avoir sa propre trilogie complète. #TheAmazingSpiderMan3 était rapidement à la mode après la sortie du nouveau film.

« Je suis tellement reconnaissant. Je suis juste vraiment, vraiment reconnaissant d’avoir pu régler quelques détails pour le Peter que je jouais », ajoute Garfield, heureux de son Pas de chemin à la maison apparence. « J’adore ce personnage et je suis reconnaissant d’avoir pu travailler avec ces acteurs incroyables, ce réalisateur incroyable et Marvel en collaboration avec Sony. C’était joyeux et un sentiment de fermeture pour moi. Il y avait tellement de questions sans réponse pour mon Peter, où nous l’avons laissé. Je dois prendre du recul et obtenir un peu de guérison pour lui. Et aussi vraiment soutenir [Holland’s] Peter, et d’honorer son personnage en terminant cette trilogie, sans la distraire ni la nuire. »

Le temps nous dira si L’incroyable Spider-Man 3 finit par se produire, mais l’élan pour le potentiel est plus fort que jamais. Pour l’instant, les fans peuvent découvrir le dernier retour de Garfield au rôle dans Spider-Man : Pas de chemin à la maisonjoue maintenant dans les théâtres.





