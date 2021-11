Andrew Garfield dit que son Spider-Man ne s’entendrait pas avec l’Iron Man du MCU

Tony Stark est en quelque sorte une figure paternelle pour Peter Parker dans l’univers cinématographique Marvel, mais cela ne signifie pas qu’Iron Man s’entendrait avec tous Homme araignée. Andrew Garfield, qui jouait auparavant Peter Parker dans L’incroyable homme-araignée et sa suite, faisait partie d’un univers cinématographique qui n’impliquait pas Les Vengeurs, et il n’a jamais eu la chance de rencontrer Tony. Certains fans de Marvel pourraient être curieux de savoir : que penserait Peter de Garfield d’Iron Man de Robert Downey Jr. ?

Si vous demandez à Garfield lui-même, le précédent Spider-Man ne serait pas aussi amical avec Tony Stark. L’incroyable homme-araignée La star a récemment répondu aux questions des fans pour une nouvelle interview hébergée par GQ, et on lui a demandé ce qui se passerait si ces personnages se rencontraient un jour. Garfield pense que son Peter serait contrarié par l’ego de Tony, bien que l’acteur admette que nous ne saurons jamais vraiment avec certitude.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

« Je pense vraiment que Spider-Man d’Andrew Garfield serait assez suspect de MCU Iron Man. Je pense qu’il serait un peu rebuté par l’excès, le statut de milliardaire et de milliardaire d’Iron Man. Je pense que cela frotterait ma version de Spider- L’homme dans le mauvais sens. Mais peut-être qu’il pourrait y avoir une certaine influence là-bas. Peut-être que mon Peter Parker pourrait réveiller un peu Tony Stark à ses propres pulsions égoïstes. Nous ne le saurons jamais. Nous ne le saurons littéralement jamais. »

Peut-être que Garfield a raison. Même si les rumeurs sont vraies et que Garfield apparaît dans le MCU en Spider-Man : Pas de chemin à la maison, il ne va pas tomber sur Tony Stark. La course de Robert Downey Jr. dans ce rôle s’est apparemment terminée en Avengers : Fin de partie, et l’acteur semble avoir déjà mis le rôle derrière lui. Vous ne savez jamais vraiment ce qui peut arriver dans le multivers, mais il semble incroyablement peu probable que ces deux personnages se croisent un jour sur grand écran.

Andrew Garfield a également nié catégoriquement les rumeurs selon lesquelles il apparaîtrait dans Pas de chemin à la maison. Depuis le début de la production, il y a eu des grondements de l’acteur reprenant sa version de Peter Parker aux côtés de Tobey Maguire pour recréer essentiellement Dans le Spider-Verse en direct. La bande-annonce la plus récente a révélé des super-vilains des univers cinématographiques respectifs de ces deux acteurs, mais aucun n’a été montré directement, ce qui a amené certains fans à se demander si les deux ne seraient pas vraiment dans la suite, laissant Tom Holland’s Spidey affronter ces méchants seul.

« Écoutez, je ne suis pas dans le film », a déclaré Garfield sur Aujourd’hui. « J’aime Spider-Man, je l’ai toujours aimé. J’étais tellement content d’avoir joué le rôle, et je suis tellement excité de voir ce qu’ils font avec le troisième, tout comme vous, pour être honnête. Non, ce n’est pas une réponse diplomatique. Je le pense vraiment, vraiment. J’aime Tom Holland. J’aime Jon Watts. J’aime Amy Pascal et Kevin Feige et ce qu’ils ont fait avec ces films et ce personnage. C’est un personnage important pour moi. Je suis donc vraiment impatient de voir ce qui se passera dans le troisième, comme vous l’êtes. »

Pour la plupart, les fans n’achètent pas les démentis de Garfield. À ce stade, ce serait un choc énorme si les deux autres Spider-Men n’apparaissent pas dans le film. Nous saurons avec certitude quand la suite sortira le 17 décembre 2021. Cette nouvelle nous vient de GQ.





Sylvester Stallone dit qu’il a failli mourir pendant le tournage de Rocky IV La nouvelle coupe du réalisateur de Rocky IV de Sylvester Stallone est maintenant disponible, et dans le documentaire qui l’accompagne, la star a raconté comment le tournage de scènes de combat avec Dolph Lundgren l’a presque tué.

Lire la suite





A propos de l’auteur