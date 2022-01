Andrew Garfield dit que c’était « très amusant » de mentir constamment à propos de son apparition dans Spider-Man: No Way Home

AVERTISSEMENT : CONTIENT SPIDER-MAN : PAS DE CHEMIN À LA MAISON SPOILERS…

Après être apparu aux côtés de Tom Holland et Tobey Maguire dans le dernier opus de la franchise de diffusion sur le Web, Garfield a parlé du mensonge aux journalistes qui étaient impatients de savoir s’il enfilerait à nouveau le spandex.

L’acteur de 38 ans a déclaré à The Wrap : « C’était stressant, je ne vais pas mentir.

« C’était plutôt stressant mais aussi étrangement agréable. »

Il a poursuivi: « C’était comme ce jeu massif de loup-garou auquel je jouais avec des journalistes et avec des gens qui devinaient, et c’était très amusant », a-t-il ajouté, faisant référence à un jeu de société sur la dissimulation de votre identité.

« Il y a eu des moments où je me suis dit: » Dieu, je déteste mentir « . Je n’aime pas mentir et je ne suis pas un bon menteur, mais j’ai continué à le présenter comme un jeu. Et j’ai continué à m’imaginer purement comme un fan de ce personnage, ce qui n’est pas difficile à faire.

« Je me suis placé dans cette position de, eh bien, qu’est-ce que je voudrais savoir ? Voudrais-je être joué avec? Voudrais-je qu’on me mente ? Voudrais-je rester sur mes gardes pour deviner ? Aurais-je envie de le découvrir en allant au théâtre ? Voudrais-je deviner, deviner, deviner ? »

Garfield a déclaré que la réponse à toutes ces questions était assez claire, ajoutant: « Je voudrais que l’acteur fasse un travail incroyablement bon pour me convaincre qu’il n’y était pas. Et puis j’aurais envie de perdre la tête au théâtre quand mon instinct s’est avéré juste. C’est ce que je voudrait.

«Ça a été une expérience rare de jouer à ce jeu de masse de Loup-garou avec tous les fans de Spider-Man dans le monde. Cela a été incroyablement amusant.

Garfield, 38 ans, avait déjà enfilé la tenue rouge et bleue de Marc Webb’s L’incroyable Spider-Man films, qui sont sortis en 2012 et 2014, mais sont revenus avec Maguire pour unir leurs forces avec la dernière itération hollandaise de Spidey.

Le film reprend juste après que Mysterio (Jake Gyllenhaal) ait accusé Spider-Man de son meurtre et l’ait démasqué sous le nom de Peter Parker à la fin de 2019. Spider-Man : loin de chez soi.

Face à une vague de presse négative, Peter se tourne vers le docteur Strange (Benedict Cumberbatch) et le persuade de lancer un sort pour faire oublier qu’il est Spider-Man – ce qui finit par se retourner contre lui et entraîner des gens comme le Doc Ock d’Alfred Molina et le Bouffon vert de Willem Dafoe dans le MCU.

Il a dit : « Je dirai l’image de ma capture [Zendaya’s] MJ – c’était vraiment beau et ça m’a en quelque sorte vendu tout ça. »

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait accepté de faire le projet, Garfield a déclaré qu’il ne s’était pas attendu à envisager de jouer à nouveau Peter Parker, mais que l’idée était « immédiatement indéniable ».

« Le terrain était vraiment, vraiment attrayant », a-t-il expliqué.