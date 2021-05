Andrew Garfield de plus en plus loin de Spiderman

Depuis quelque temps maintenant, Tom Holland Il est devenu le Spiderman qui a suscité le plus de débats dans le public. Est-ce que la comparaison du plus jeune acteur de Marvel avec Tobey Maguire et Andrew Garfield, qui a donné vie au super-héros en costume rouge bien avant, c’était inévitable.

Cependant, l’air que la Hollande a donné à Spiderman était beaucoup plus jeune et détendu que le Peter Parker que Tobey Maguire et Andrew Garfield. A tel point que le Britannique s’apprête à sortir son dernier film, Spiderman: pas de retour à la maison, tandis que les anciens artistes du MCU ont d’autres projets dans leur vie.

Andrew Garfield a déjà mis Spiderman de côté. Photo: (Getty)



En fait, Andrew Garfield, après avoir joué Intégrer, un film sur les phénomènes viraux, maintenant s’engage à jouer le rôle principal dans Les yeux de Tammy Faye. Ce long métrage sera basé sur le documentaire acclamé du même nom de Fenton Bailey et Randy Barbato.

Avec Jessica Chastain comme coquirer, elle et Garfield joueront Jim et Tammy Faye Bakker, deux téléspectateurs qui, entre les années 70 et 80, ont construit le plus grand réseau de diffusion religieuse au monde et un parc à thème. Cependant, son empire soigneusement construit a été détruit par des rivaux, des irrégularités financières et un scandale sexuel majeur.

Andrew Garfield travaillera aux côtés de Jessica Chastain. Photo: (Getty)



Pour le deuxième Spiderman, ce nouveau film est l’occasion idéale de rehausser son image après l’échec du box-office qui a été Sous le lac d’argent. Mais ce ne sera que le 24 septembre lorsque Les yeux de Tammy Faye a frappé les théâtres donc Andrew Garfield re-personnifier un protagoniste.