Andrew Garfield confirme que le livreur viral qui a fait sauter sa couverture de Spider-Man disait la vérité

Au cas où vous l’auriez manqué, en janvier de l’année dernière, l’utilisateur de Twitter @DrnBerry a publié un tweet dans lequel il affirmait avoir livré de la nourriture à Garfield à Atlanta et qu’il était « grossier asf ».

Dans un tweet de suivi, @DrnBerry a écrit : « C’était cool mais j’ai demandé sa carte d’identité, c’est le protocole si nous livrons de l’alcool que nous devons scanner. Il s’est un peu agité, je l’ai balayé.

À l’époque, la rumeur circulait sur l’éventuelle inclusion de Garfield dans Spider-Man : Pas de retour à la maison, et de nombreux fans pensaient que le tweet, qui a depuis été supprimé, était la preuve qu’il était dans la région pour le tournage.

Crédit : Alamy

Bien sûr, nous savons tous maintenant que Garfield a fait une apparition dans le dernier film de Spider-Man et l’acteur a pu faire passer sa version de l’histoire.

S’exprimant sur le Heureux Triste Confus podcast, il a déclaré: « C’est ma première nuit à Atlanta, et je suis avec deux de mes meilleurs amis.

«J’ai commandé des plats à emporter pour nous, et le COVID est élevé, et je commande de la nourriture. C’est littéralement ma première nuit là-bas, et c’est super. Je peux porter un masque partout. Je peux porter un chapeau.

« Personne ne saura jamais que je suis là, et je vais être vraiment discret et ainsi de suite. Alors le gars vient à la porte, le livreur – un gars qui a l’air gentil, un mec qui a l’air sympa – et j’ouvre la porte , j’ai mon masque, mon chapeau, et je me dis : ‘Merci, mec.’

« Il est comme, ‘J’ai besoin de voir votre carte d’identité.’ Et je me dis : ‘Aucun service de livraison de nourriture ne m’a jamais demandé ma carte d’identité. C’est intéressant.’

« Et au fait, il est comme, un peu comme très près de la porte, et à ce stade, je suis super comme, je dois aller sur le plateau demain. Je ne veux pas risquer de fermer un plateau Marvel au milieu d’une pandémie.

« Donc, je me dis simplement : « Bien sûr, juste une seconde. Cela vous dérangerait-il de reculer de quelques mètres à cause du COVID et de tout », et il le fait. Je me dis : « Désolé, mec, pourquoi as-tu besoin ma pièce d’identité?’ « Pour que je puisse vérifier que c’est bien toi. »

Andrew Garfield. Crédit : Alamy

« Tout d’abord, mon compte DoorDash n’est pas mon nom. Et il est comme, ‘Ouais, parce que tu as de l’alcool.’ Et je me dis : ‘Non, je n’ai pas bu d’alcool. Je n’ai pas bu d’alcool, mec. J’ai des tacos.

« Et voilà, le gars dit: » Je pense que je viens de livrer de la nourriture à Andrew Garfield « et je pense qu’il m’a traité d’impoli, ce que je n’étais certainement pas.

«J’ai demandé à faire de la distanciation sociale, mais j’ai évidemment bouleversé l’homme et je ne le voulais pas et je m’excuse pour tout ce qui a pu être interprété à tort comme impoli. Je n’aime pas bouleverser les gens, mais c’est devenu tout ça, et puis je pense qu’il a eu des ennuis. Je ne sais pas, peu importe.