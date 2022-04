Andrew Garfield annonce une pause par intérim et veut être « ordinaire pendant un certain temps »

L’homme de l’heure Andrew Garfield a besoin de prendre du temps et de « recalibrer » après la sortie de son dernier travail, Sous la bannière du ciel. Dans la série dramatique FX, Garfield joue un détective enquêtant sur un double meurtre effrayant. Les fans peuvent le vérifier lorsque la série commencera à être diffusée sur Hulu le 28 avril 2022.

Au cours de l’année écoulée, Garfield est devenu l’une des célébrités les plus appréciées d’Hollywood. Les fans étaient ravis de le voir revenir en tant que Peter Parker dans Spider-Man : Pas de retour à la maison en décembre, ce film étant l’une des sorties les plus réussies de tous les temps. Garfield était également en lice pour le meilleur acteur principal aux Oscars pour sa performance acclamée en tant que Jonathan Larson dans Tic, tic… Boum !; il avait également remporté le Golden Globe pour le rôle.

Dans le cadre de la promotion de sa nouvelle série, Garfield a récemment parlé avec Variety de ce qui pourrait arriver ensuite pour l’acteur populaire. Pour l’instant, il n’y a pas de plans immédiats pour se mettre au travail sur le prochain projet, car Garfield dit qu’il doit essentiellement recharger ses batteries. Après avoir passé une année aussi formidable, il semblerait que l’acteur accompli veuille prendre un moment pour profiter de la vie en dehors de l’industrie tout en réfléchissant sérieusement à son prochain grand rôle.

« Je vais faire une pause. Je vais me reposer un peu. Je dois recalibrer et reconsidérer ce que je veux faire ensuite et qui je veux être et juste être un peu une personne pendant un moment. Parce que comme vous le savez, c’est une machine à laver, qui récompense la saison. J’ai juste besoin d’être un peu ordinaire pendant un moment.