Andrew Garfield annonce qu’il prend une pause dans sa carrière d’acteur

Homme araignée La star Andrew Garfield a annoncé qu’il faisait une pause après avoir terminé son dernier projet télévisé Sous la bannière du ciel.

Pour être juste, Garfield a définitivement eu une période chargée ces derniers temps, étant donné que la saison des récompenses a vu trois films dans lesquels il avait défié des récompenses.

« Je vais me reposer un peu. Je dois recalibrer et reconsidérer ce que je veux faire ensuite et qui je veux être et juste être un peu une personne pendant un moment.

« Parce que, comme vous le savez, c’est une machine à laver, qui récompense la saison.

« J’ai juste besoin d’être un peu ordinaire pendant un moment. »

Andrew Garfield. Crédit : Alamy

Garfield était dans Spider-Man : Pas de retour à la maison, Les yeux de Tammy Fayeet Tic, tic… Boum ! cette année, ce qui a dû emmener Garfield dans une longue tournée du circuit des célébrités.

De plus, la vie personnelle de Garfield a également été difficile, car il a perdu sa mère Lynn pendant le tournage. Tammy Fay.

Il a parlé publiquement à quel point cette perte a été dévastatrice pour lui, donc son désir d’avoir une période de temps hors des feux de la rampe est tout à fait compréhensible.

Garfield dans L’incroyable Spider-Man. Crédit : Alamy

S’exprimant à l’époque, Garfield a déclaré: « C’est tellement étrange parce que cela se sent très unique quand cela se produit, c’est comme, ‘oh mon Dieu, je suis la seule personne qui ait jamais perdu sa mère’, parce que ça se sent si seul et précis.

«Cela ressemble à une agonie précise et pendant un certain temps, je n’ai pas voulu et je n’ai pas pu faire quoi que ce soit.

« J’étais un peu perdu et le monde n’avait pas de sens, et ça n’a toujours pas de sens, parce qu’elle me manque énormément, et j’espère que ça n’aura jamais de sens parce qu’elle me manquera toujours. »

Il a poursuivi: «Elle était fière de mes réalisations, mais elle était beaucoup plus fière de la façon dont j’ai traité quelqu’un à Sainsbury’s ou Asda qui nous surveillait avec nos courses.

« C’était quelqu’un qui s’intéressait aux petites gentillesses de la vie. »

Garfield a récemment perdu sa mère Lynn. Crédit : Alamy

« Si je suis colérique avec quelqu’un, si j’ai une journée difficile et que quelqu’un passe devant moi et qu’il est gentil avec moi et que je suis bourru, je sentirai une petite main sur mon épaule.

« Ce sera la main de ma mère, et je l’entends dire, ‘Andrew…’, et je reviendrai et je dirai, ‘Hey, désolé, c’était un peu impoli de ma part’.