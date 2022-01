Andrew Garfield admet avoir menti à Emma Stone

in

célébrités

L’acteur a avoué avoir dû cacher une vérité à l’acteur oscarisé pour La La Land. C’est ce qu’il a dit dans une interview !

© GettyAndrew Garfield admet avoir menti à Emma Stone.

Au début de la deuxième décennie du 21e siècle, nous avions l’un des couples de célébrités les plus aimés du moment, mais au fil des ans, cela a été laissé dans le passé. Nous parlons de la romance entre Andrew Garfield Oui Emma Pierre, qui s’est rencontré en 2010 sur le tournage de L’incroyable homme-araignée et à partir de là, ils ont officialisé une relation. Actuellement, les deux empruntent des chemins différents, mais récemment on savait qu’ils entretenaient un contact très particulier.

La raison de la rupture tient au fait que leurs emplois du temps chargés ne facilitaient pas une coexistence conventionnelle comme n’importe quel couple, puisqu’ils sont restés des mois sans se voir à cause de tournages dans des lieux différents. Cependant, les médias américains précisent qu’il n’y a jamais eu un tiers ou un tiers en discorde et qu’à ce jour ils maintiennent leur affection, bien qu’elle ait épousé Dave McCary, père de son premier enfant.

+Le nouveau contact entre Andrew Garfield et Emma Stone

Comme nous l’avons mentionné, les acteurs s’entendent très bien à ce jour en tant qu’ex-petits amis, et c’est pourquoi Emma a utilisé cette amitié pour lui demander ce que tout le monde voulait savoir : s’il allait faire partie de Spider-Man : Pas de retour à la maison, le dernier grand succès de l’univers cinématographique Marvel. Cela a fini par se confirmer sur grand écran, mais il fallait garder le secret et Andrew a dû lui mentir pour qu’aucun détail ne soit révélé..

Dans une conversation avec le podcast Heureux Triste Confus, Il a dit: « Emma m’a envoyé un texto. Elle m’a dit : « Êtes-vous dans le nouveau film Spider-Man ? » et j’ai répondu : « Je ne sais pas de quoi tu parles ! » Elle m’a dit : ‘Tais-toi. Dis-moi' ». Jusqu’à ce moment, le mystère s’est emparé des fans et Garfield ne voulait pas tout gâcher.. Lorsque Pierre il a revu le film qu’il lui avait écrit et a dit entre deux rires : « Tu es un idiot ».

Il a aussi avoué que l’actrice a pleuré en regardant Spider-Man : Pas de retour à la maison, mais pas précisément dans quelle scène, mais on peut facilement le déduire. Cela a sûrement été discuté à l’époque où la version de Peter Parker d’Andrew Garfield s’est souvenu de Gwen Stacy d’Emma Stone et quand il a sauvé MJ, pensant à la façon dont il ne pouvait pas sauver son partenaire de son univers. De nouvelles rumeurs indiquent que les deux auront une prochaine participation au MCU, mais pour le moment rien n’est officiel.

