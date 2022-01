Andrew Garfield a une condition raisonnable pour retourner à Marvel avec "L’incroyable Spider-Man 3"

merveille

L’implication d’Andrew Garfield dans Spider-Man : Pas de retour à la maison l’a remis dans le viseur de Marvel et des fans. Mais, pour clore sa trilogie, l’acteur a une condition. La rencontrer.

© GettyAndrew Garfield

Spider-Man : Pas de retour à la maison C’est sans aucun doute ce à quoi s’attendaient tous les fans d’escalade. Cela n’est pas seulement dû à l’excellent travail de Tom Holland, mais aussi au grand engagement de Marvel à joindre sa version du personnage aux précédentes de Andrew Garfield et Tobey Maguire. Les acteurs, qui ont quitté le MCU et Peter Parker il y a des années, sont revenus en 2021 dans leur costume rouge pour aider le plus jeune des spideys à lutter contre des méchants anciens et bien connus.

C’est-à-dire, Spider-Man : Pas de retour à la maison a conduit Marvel à donner vie au premier Spiderverse du studio. Et, c’est ce qu’il a remis à Andrew Garfield sur toutes les lèvres. Au-delà du fait que Tobey Maguire et Tom Holland ont été très applaudis par le public, la réalité est que c’est le deuxième Peter Parker qui a attiré tous les regards. Il est à noter qu’il était le seul à ne pas pouvoir clore sa trilogie et que dans cette édition il a dépassé toute attente.

Andrew Garfield Il fait partie des acteurs qui, pour les fans, sont les plus amoureux du personnage et plus d’un l’ont choisi comme son interprète préféré de Spider-Man. A tel point que Marvel n’a pas ignoré la demande des followers et envisageait de l’engager à nouveau pour clore l’histoire de sa version avec L’incroyable homme-araignée 3. Bien sûr, avant de pouvoir y parvenir, l’artiste a une condition et il fallait s’y attendre.

Les véritables raisons pour lesquelles les bandes de Garfield n’ont pas été terminées sont encore inconnues, mais tout indique que cela était dû à un désaccord entre lui et le studio. C’est pourquoi maintenant, pour se remettre dans la peau de Peter Parker, il a mis ses mensurations. A travers une interview sur le podcast Heureux Triste Confus Il a d’abord remercié les fans pour l’amour qu’il avait, puis s’est penché sur la possibilité de revenir définitivement au MCU.

« Pour ce qui est d’aller de l’avant avec le personnage, oui, je suis tout à fait ouvert à cela, et encore une fois, cela devrait être quelque chose d’unique, de très spécial et de service au public, au service du personnage.», commença-t-il à expliquer puis ajouta : «Je pense qu’il y a quelque chose d’amusant, d’unique, d’étrange et d’inattendu à faire. Je ne sais pas ce que c’est, mais si nous pouvions le comprendre, ce serait tellement amusant”.

Aussi, comme si cela ne suffisait pas, Andrew Garfield Il a également avoué qu’il aimerait partager à nouveau l’écran avec les autres versions de Spider-Man. « J’aimerais continuer à travailler avec Tobey et Tom. Cette dynamique de trois frères est très juteuse« , étaient ses mots exacts. Incontestablement, l’acteur vit un travail présent qu’il n’avait pas il y a des années et est plus motivé que jamais.

