Andrew Garfield a révélé quel est son Spider-Man préféré et vous serez surpris

La prochaine version de Spider-Man : Pas de chemin à la maison Outre la possibilité que le Spider-Verse devienne une réalité et que les trois acteurs qui ont donné vie à Peter Parker se partagent l’écran, ils mettent le personnage à la mode. Les interprètes Tom Holland, Tobey Maguire et Andrew Garfield Ils sont au centre de l’attention avec différentes questions qui pointent vers le wall-crawler le plus aimé par l’ensemble du fandom.

Dans ce sens, Andrew Garfield Il a eu la chance de répondre quelle version de Spider-Man est sa préférée. Bien entendu, l’acteur est fan du héros bien avant de le jouer dans les deux films réalisés par Marc Webb où il a affronté le Lézard, l’Electro, le Bouffon Vert et le Rhinocéros. L’interprète semble avoir des idées très claires sur Spidey.

Andrew Garfield et son Spider-Man préféré

« La meilleure chose à propos d’avoir joué ce rôle, c’est que vous faites partie d’une longue lignée et que vous faites partie de ce petit club très secret. Évidemment, Tobey Maguire est l’original, je suis tombé amoureux de cette version cinématographique du personnage. Pour moi, c’était des bandes dessinées et des dessins animés quand j’étais enfant, mais ensuite vous avez Tobey, qui est juste cette figure déterminante dans ma vie. »Garfield remarqua convaincu.

Cependant, il a également eu le temps de louer la version de Tom Holland : « Donc, quand j’ai eu la chance de le jouer, c’était un rêve d’enfance devenu réalité, mais maintenant vous avez Tom qui est un acteur remarquable et a insufflé au personnage beaucoup de cœur et d’âme. En plus de l’humour, du charme, de la douceur et de la bonté. C’est une grande bonté qui émane de lui, c’est Peter Parker. Cette énergie indéniable qu’il hérite de sa tante et de son oncle ».

Andrew Garfield a souligné la participation de l’arachnide à la Univers cinématographique Marvel: « C’est une chose merveilleuse de voir ce que Tom a fait et ce que Jon Watts a fait et ce qu’Amy Pascal et Kevin Feige ont fait avec ce personnage parce que j’ai l’impression qu’ils dirigent vraiment avec une âme et je me sens vraiment comme un fan. Je suis très reconnaissant qu’ils aient créé cette version du personnage dont je peux maintenant être un adepte. C’est une façon très diplomatique de dire à tout le monde : j’aime tous ceux qui y ont déjà joué ! ».

Le protagoniste de Tic, Tic… Boum ! choisi la version de Tobey Maguire pour combien cela signifiait dans sa vie personnelle, mais en même temps il appréciait tout ce qui Tom Holland a fait avec Spider-Man dans sa participation au sein du Univers cinématographique Marvel. Les verrons-nous tous ensemble dans la prochaine entrée de wall-crawler au cinéma ? Il faudra attendre cette réponse !

