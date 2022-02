Andrew Garfield a répété pour être Spider-Man bien avant de décrocher le personnage

MERVEILLE

Le nominé à l’Oscar du meilleur acteur a rappelé ses jours en tant qu’étudiant en théâtre. Regardez comment Tobey Maguire est passé de son idole à son ami !

© GettyAndrew Garfield a été nominé pour le meilleur acteur aux Oscars.

Quelque chose est devenu clair à propos de Andrew Garfield: est un fan incroyable de homme araignée! Malgré le fait qu’il était lui-même l’un de ceux chargés de se mettre à la place de Peter Parker, la vérité est qu’il apprécie les aventures de Spider-Man autant que tout autre adepte du Univers cinématographique Marvel. À tel point qu’il a lui-même révélé comment il s’était préparé à obtenir le rôle bien avant qu’une opportunité officielle ne se présente.

Après avoir partagé l’écran de Spider-Man : Pas de retour à la maison avec son prédécesseur Tobey Maguire et le dernier Spidey, Tom Holland, l’acteur a admis qu’il n’avait pris la décision finale de participer au film qu’après avoir entendu l’avis de ses collègues. Surtout le plus ancien d’entre eux. Dans la première interview à laquelle le trio a participé, le nominé aux oscars pour Tic, tic… Boum ! assuré: « J’ai attendu de voir ce que ferait Tobey, alors j’ai réalisé que je n’avais pas le choix.”.

C’est qu’Andrew, même s’il sentait que c’était une intention pure et créative, la bonne chose à faire était de continuer sur les traces de son collègue. « Je suis Tobey jusqu’au bout du monde», avait-il plaisanté à l’époque. Mais maintenant, la déclaration est devenue plus réelle que jamais. En dialogue avec The Graham Norton Show, il a admis: «S’il le faisait, alors je devrais le faire. C’est mon Spiderman”.

Comme tant d’autres de sa génération, Andrew Garfield a grandi avec la première trilogie Sam Raimi et ce n’est qu’en 2012 qu’il a finalement réussi à donner vie à Peter Parker avec Emma Stone dans le rôle de Gwen Stacy. Ainsi, il a affirmé : «Il a pratiqué ses lignes devant le miroir quand il était à l’école de théâtre. J’étais très drogué à l’époque. Mon ami, Terry McGinnis, me regardait et éclatait de rire. Il m’a dit : ‘Tu ne joueras jamais à Spider-Man, Andy’”.

En riant, il remarqua : «Et donc nous voilà”. Ses répétitions en tant que jeune étudiant en théâtre ont donné un résultat plus qu’optimal et il est aujourd’hui l’un des visages représentatifs du super-héros. Il a ensuite rappelé : «Nous nous sommes liés d’amitié avec Tobey et nous nous sommes faufilés dans une salle de cinéma à Los Angeles le week-end d’ouverture. Nous n’étions que deux hommes blancs d’âge moyen portant des casquettes de baseball et des masques faciaux.”.

