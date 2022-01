Andrew Garfield a menti à Emma Stone à propos de son apparition dans Spider-Man : No Way Home

Il a joué le personnage pour la première fois dans la version 2012 L’incroyable homme-araignée, puis une fois de plus dans une suite quelques années plus tard.

Discutant de sa tromperie, Garfield a dit au Heureux Triste Confus podcast : « Emma n’arrêtait pas de m’envoyer des textos et elle me disait, ‘Êtes-vous dans ce nouveau Homme araignée film?’

Il a poursuivi: « C’était comme ce jeu massif de loup-garou auquel je jouais avec des journalistes et avec des gens qui devinaient, et c’était très amusant », a-t-il ajouté, faisant référence à un jeu de société sur la dissimulation de votre identité.

Il a poursuivi: « Il y a eu des moments où je me suis dit: » Dieu, je déteste mentir « . Je n’aime pas mentir et je ne suis pas un bon menteur, mais j’ai continué à le présenter comme un jeu. Et j’ai continué à m’imaginer purement en tant que fan de ce personnage, ce qui n’est pas difficile à faire.

« Je me suis placé dans cette position de, eh bien, qu’est-ce que je voudrais savoir ? Est-ce que je voudrais qu’on me joue avec ? Est-ce que je voudrais qu’on me mente ? Est-ce que je voudrais qu’on me garde sur mes gardes pour deviner ? Est-ce que je voudrais découvrir quand j’allais au théâtre ? Est-ce que je voudrais deviner, deviner, deviner ? »