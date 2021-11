Andrew Garfield a déclaré que son expérience en tant que Spider-Man l’avait blessé

Andrew Garfield a donné vie à Homme araignée dans deux films réalisés par Marc Webb dans lesquels le héros affronte le Lézard, Electro, le Bouffon Vert et Rhino. L’acteur a maintes fois expliqué à quel point l’expérience avait été décevante, d’autant plus qu’il souhaitait établir un univers plus profond pour Spidey et ne pas avoir à faire face aux objectifs de la société de production qui recherchait un contenu 100% rentable.

Maintenant, le nom de l’interprète sonne pour participer à Spider-Man : Pas de chemin à la maison, où des rumeurs parlent de la possibilité de faire du spiderverse une réalité et de voir les trois Peter Parker du cinéma ensemble à l’écran. Tom Holland, Tobey Maguire et Andrew Garfield ils feraient partie de ce moment emblématique du septième art. La vérité? Rien de confirmé pour le moment !

La douleur d’Andrew Garfield !

Garfield a des sentiments mitigés quand il s’agit de parler de son temps en tant que Homme araignée. Dans une interview avec The Guardian, il a déclaré : «Je suis passé d’un enfant naïf à grandir. Comment pouvait-il imaginer que cela allait être une pure expérience ? Il y a des millions de dollars en jeu et c’est ce qui guide le navire. C’était un grand réveil et ça faisait mal« . De toute évidence, les attentes d’Andrew envers le personnage étaient différentes de la réalité.

« Le Comic-Con de San Diego regorge d’hommes et de femmes adultes qui restent en contact avec cette chose pure que le personnage signifie pour eux, mais vous ajoutez les forces du marché, les groupes de test, et l’accent est moins mis sur l’âme. caractère et plus en s’assurant que nous gagnons le maximum d’argent possible « , continua d’analyser l’acteur.

« L’argent est ce qui nous a tous corrompus et conduit au terrible effondrement écologique dans lequel nous sommes sur le point de mourir… Je plaisante, je plaisante ! Je veux dire qu’il faudra beaucoup d’années avant que cela n’arrive « , L’introspectif Garfield a terminé sa lecture sur le présent, sensible à la situation qu’il pose avec ses propos.

Garfield montre une grande déception avec les films des grands studios. Cela posera-t-il un problème pour votre participation à Spider-Man : Pas de chemin à la maison? Actuellement, l’interprète se concentre sur des projets plus petits, bien que le monde du cinéma continue de le valoriser. En 2017, il a été nominé aux Oscars pour A un homme et en 2018, il a remporté un Tony Award pour sa participation à Anges en Amérique.

