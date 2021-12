Andrew Garfield a confirmé si, au lieu d’être Spider-Man, il deviendrait le nouveau Joker

Pendant des mois, il y a eu beaucoup de rumeurs entourant Andrew Garfield. L’acteur, mondialement connu pour son rôle dans L’incroyable homme-araignée 1 et 2, il fait partie des grands artistes d’Hollywood et désormais tout indique qu’il pourrait revenir au MCU. Selon différentes spéculations et théories, Spider-Man No Way Home (premières le 16 décembre), ce serait le film dans lequel il apparaîtra à nouveau aux côtés de Tom Holland et Tobey Maguire.

Cependant, au-delà de tout ce qui est dit sur Andrew Garfield et son passage chez Marvel, la réalité est qu’il a d’autres projets en tête. Il y a moins d’un mois, il a été créé, via Netflix, Tic, Tic .. boum, l’un des films les plus ambitieux de sa carrière. Dans celui-ci, l’interprète donne vie à Jonathan Larson, le personnage principal et qui raconte la véritable histoire de sa vie.

Mais malgré sa belle performance dans cette comédie musicale, les fans veulent la revoir. Andrew Garfield dans le monde des super-héros. En plus de votre désir de participer à Pas moyen de rentrer, ils l’ont également désigné comme l’un des meilleurs candidats pour être le prochain Joker à DC. Et, à partir de là, de nouvelles portes se sont ouvertes pour l’artiste car beaucoup souhaitent que cela se réalise et le voir être le successeur de Joaquín Phoenix.

Quoi qu’il en soit, et pour plus que l’artiste @g_reenzo a montré sur Instagram à quel point Garfield est personnifié comme Joker, il n’a pas hésité à clarifier cette situation. « Je ne m’approcherais pas. C’est très gentil de sa part de penser que c’est possible, mais je ne pense pas que je pourrai jamais le faire à cause de ce qu’a fait Heath Ledger, ce que Jack Nicholson a fait, et bien sûr Joaquin Phoenix a fait son propre génie.», a-t-il déclaré lors d’un entretien avec GQ.

C’est-à-dire qu’il était déjà clair, peu importe combien il reçoit un appel de DC, Andrew n’accepterait pas de devenir le nouveau Joker. Cependant, l’acteur va revenir à l’action puisque, en ce moment, il tourne la mini-série Sous la bannière du ciel, où il incarne un détective dévoué qui teste sa foi lors d’une enquête sur un meurtre brutal.

