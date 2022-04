Andrew Garfield a annoncé une pause dans sa carrière d’acteur après Under the Banner of Heaven

célébrités

L’acteur était en pleine promotion de sa nouvelle série, Sous la bannière du cielquand il a fait l’annonce. Découvrez pourquoi il fait une pause dans sa carrière et ce qu’il a dit.

© GettyAndrew Garfield

L’année dernière Andrew Garfield Il est revenu pour capter l’attention de tous les fans de cinéma et de séries. L’acteur a triomphé, en 2021, dans des films tels que Les yeux de Tammy Faye, Spider-Man : Pas de retour à la maison Oui Tic tic, boum ! ce qui, notons-le, lui a valu une nomination aux Oscars. De plus, comme si cela ne suffisait pas, avec ces rôles qu’il a joué, il a réussi à prouver à nouveau qu’il est l’un des artistes les plus polyvalents de l’industrie cinématographique.

C’est parce qu’en un an seulement, Andrew Garfield Cela a totalement changé l’essence de ces trois personnages qui n’avaient rien à voir l’un avec l’autre. Mais, après ces succès, l’interprète s’est maintenant plongé dans une nouvelle aventure : Sous la bannière du ciel. Cette mini-série américaine qui sera diffusée demain, le 28 avril, via FX et Hulu, puis arrivera en Amérique latine via Star +compte sur son rôle principal dans lequel il donnera vie à un rôle controversé.

Pour Sous la bannière du cielAndrew Garfield jouera Jeb Pyre, un détective mormon chargé de l’affaire du meurtre de Brenda, une autre victime mormone. La série raconte le cas réel des frères Ron et Dan Lafferty qui ont assassiné leur belle-sœur, la femme de leur frère aîné, Allan. En d’autres termes, c’est une histoire engageante, pleine de suspense et très dramatique.

Et, quelques heures après sa première, Garfield en a fait la promotion à travers diverses interviews expliquant son personnage. Cependant, lors du rapport qu’il a remis à Variété fait l’annonce que personne n’attendait : prendra une pause après cette bande. « Je vais faire une pause, je vais me reposer un peu après la série», a-t-il commencé par raconter au journaliste Marc Malkin puis a expliqué les raisons qui l’ont poussé à prendre cette décision.

« Je dois recalibrer et reconsidérer ce que je veux faire ensuite et qui je veux être et être, en quelque sorte, une personne pendant un certain temps. Comme vous le savez, la saison des récompenses est une machine à laver.», a-t-il avoué. Bien sûr, l’acteur a précisé que cela ne le dérangeait pas d’être reconnu et que cela ne le dérangeait pas au point qu’il se sentait « privilégié et chanceux», mais pour l’instant vous avez besoin de «être une personne ordinaire pendant un certain temps”.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂