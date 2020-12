Andrew Cuomo nie avoir harcelé sexuellement un ancien aide: « Ce n’est tout simplement pas vrai »

Lindsey Boylan a profité de son compte Twitter pour partager que tout en travaillant pour Cuomo, il a agi à plusieurs reprises de manière inappropriée.

Le gouverneur de New York nie formellement l’allégation de harcèlement sexuel posée par son ancienne assistante Lindsey Boylan. De mars 2015 à octobre 2018, Boyland aurait travaillé pour Cuomo lorsqu’elle était à la fois son conseillère spéciale et sa sous-secrétaire à la promotion économique. Le week-end dernier, Boylan a profité de son compte Twitter pour revenir sur ses journées avec Cuomo et l’a accusé d’inconduite sexuelle.

Mike Coppola / Employé / «Oui, @NYGovCuomo m’a harcelée sexuellement pendant des années. Beaucoup l’ont vu et regardé », a écrit Boylan. «Je ne pouvais jamais prévoir à quoi m’attendre: serais-je grillé sur mon travail (qui était très bon) ou harcelé à cause de mon apparence. Ou serait-ce les deux dans la même conversation? C’était comme ça pendant des années. Lorsque les journalistes ont commencé à contacter Boylan pour obtenir de plus amples commentaires, elle a déclaré qu’elle n’avait aucun intérêt à leur parler et ne voulait pas donner des détails sur ce qui se serait passé sur le lieu de travail. Cuomo a été interrogé sur les accusations lors d’un point de presse et il a nié avec véhémence les affirmations de Boylan. «Ce n’est pas vrai», a déclaré Cuomo. «Écoutez, je me suis battu pour et je pense qu’une femme a le droit de se manifester et d’exprimer son opinion et d’exprimer ses problèmes et ses préoccupations, mais ce n’est tout simplement pas vrai. Il a été rapporté qu’à sa sortie volontaire de son poste en 2018, Boylan est partie « au milieu d’un examen minutieux de sa propre conduite sur le lieu de travail ». Elle est maintenant candidate à la présidence du quartier de Manhattan. Consultez ses messages ci-dessous. [via]