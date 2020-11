Andrew Cuomo menace de poursuivre Trump s’il refuse le vaccin COVID-19 à New York

Andrew Cuomo affirme qu’il poursuivra Donald Trump si New York n’a pas accès au vaccin COVID-19.

Le gouverneur Andrew Cuomo a menacé de poursuivre Donald Trump après que le président a déclaré qu’il ne fournirait pas le vaccin COVID-19 à New York. Document à distribuer / Getty Images « Je vous le dis aujourd’hui, si l’administration Trump ne change pas ce plan et ne fournit pas un processus de vaccination équitable », a déclaré le gouverneur. « Nous allons intenter une action en justice pour protéger les New-Yorkais. «Je ne vais pas permettre aux New-Yorkais d’être intimidés ou maltraités.» L’hésitation de Trump à donner accès au vaccin à New York est due au fait que Cuomo, avec les gouverneurs de plusieurs autres États, aura un processus d’examen indépendant mis en œuvre en plus du processus d’examen du vaccin par la FDA. Trump affirme que cela retardera l’accès de l’État au vaccin, mais Cuomo dit que l’examen sera mené simultanément avec la FDA et sera effectué en même temps. « Nous ne pouvons pas perdre de temps et ne pouvons donner qu’aux États qui utiliseront le vaccin immédiatement », a tweeté Trump en réponse. Cuomo a déclaré à MSNBC que le choix de réviser indépendamment le processus consiste à calmer les nerfs des New-Yorkais qui ont peur de se faire vacciner. «Le président Trump doit tirer la leçon: arrêter les abus. Arrêtez la division. Arrêtez la colère. Arrêtez la haine. Arrêtez le narcissisme. Et passez vos derniers mois à essayer d’aider les gens et de réparer les dégâts que vous avez causés », a déclaré Cuomo. [Via]