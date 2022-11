« Andrés Escobar était plus grand que je ne le pensais » : Juan Pablo Urrego, acteur de Buts contre

Le 16 mai 1989, le siège du journal télévisé Mundo Vision, propriété du journaliste Jorge Enrique Pulido, explose. Quelques mois plus tard, il meurt victime d’un autre attentat. L’attaque contre les installations du média a été attribuée au cartel de Medellín, une organisation dirigée par le trafiquant de drogue Pablo Escobar Gaviria. C’était le troisième avis de l’année comme une réponse violente du capo envers la justice et le journalisme colombien pour la « persécution » de sa personne. Auparavant, en mars, le magistrat Carlos Ernesto Valencia et le journaliste Héctor Giraldo Gálvez avaient été assassinés.

Huit jours plus tard, le 24 mai, l’Atlético Nacional remporte la Copa Libertadores en battant Olimpia, du Paraguay, aux tirs au but. C’était la première fois qu’une équipe colombienne remportait le plus grand trophée continental au niveau des clubs. L’un des fans les plus heureux de ce titre était Pablo Escobar lui-même, un fan passionné du club du pourpier. Il aimait tellement cette chemise qu’il n’hésitait pas à soudoyer ou à menacer des siffleurs et des rivaux pour favoriser la sienne.

D’une manière ou d’une autre, la violence a entouré et dominé le football. La joie pour la réalisation de l’Atlético Nacional était un répit du climat d’hostilité, de vengeance et d’exécutions qui existait dans le pays. Le seul espoir disponible pour le peuple colombien était les exploits découlant du ballon. Pour cette raison, il y avait de l’enthousiasme et de l’urgence pour voir la Colombie en Coupe du monde en Italie ’90.

Dans un environnement aussi adverse et dense, Andrés Escobar s’est démarqué, un défenseur devenu une idole et un footballeur respectable. Sa figure de cette période a été sauvée par l’acteur Juan Pablo Urrego pour personnifier le joueur de la série Goals against, une production Netflix. « Tous ces événements s’inscrivent dans un contexte qui a marqué l’équipe colombienne de ces années. Il y avait un autre joueur qui n’était pas aussi célèbre qu’Andrés et il a été assassiné, Pipe Pérez. La mafia et le jeu ont imprégné le football. Ils ont menacé les joueurs, leurs familles. Ils ont manipulé la désignation des techniciens, des arbitres. Andrés Escobar a su rester à l’écart car il s’est fait respecter sur le court, ils l’admiraient pour son style et sa passion. Ce n’était pas un gars qu’on voyait dans les soirées, encore moins dans des comportements illicites. Son esprit était concentré sur le fait de bien faire les choses sur le terrain ».

Andrés était différent des autres footballeurs et coéquipiers colombiens. La vie nocturne n’était pas son truc. Il n’aimait pas non plus les excès. C’était un gars discret en dehors du terrain. Pendant ce temps, étant sur le terrain de jeu, il s’est montré sobre, élégant et solidaire dans la construction offensive de son équipe. Ses conditions ont suscité l’admiration en Colombie à un tel niveau que même des membres du crime organisé lui ont rendu hommage. Il était connu comme « le chevalier du football » pour une raison.

Être membre de l’équipe championne de la Copa Libertadores avec l’Atlético Nacional et l’équipe colombienne qui s’est qualifiée pour les huitièmes de finale en Italie 90 l’a positionné comme un défenseur avec un profil apprécié dans le football européen. Arrigo Sacchi, directeur technique qui a révolutionné Milan à la fin des années 1980 et au début des années 1990, Il a été mis sur lui pour être le successeur du légendaire Franco Baresi. Il a aimé qu’il sorte avec le ballon à ses pieds.

« Il a été appelé pour être le meilleur joueur de Colombie, il avait une forte projection internationale. Après cette Coupe du Monde (USA 1994), Milan allait l’acheter. Andrés émergeait en tant que défenseur du court européen car à cette époque, il n’était pas courant de voir des défenseurs centraux sortir jouer avec le ballon. Il n’était pas l’un de ceux qui éclataient et frappaient le ballon partout où il allait. C’était un défenseur qui a emporté ses rivaux et a même atteint la zone opposée. On parlait beaucoup qu’il allait être le remplaçant de Franco Baresi. » commente Juan Pablo Urrego à propos de l’analyse footballistique qu’il a faite de son personnage.

Avec un avenir prometteur en Europe, après un premier essai avec les Young Boys (Suisse) en 1990, Andrés est devenu la victime d’une fatalité qui pourrait être pardonnée dans n’importe quel coin de la planète, sauf en Colombie. Les tentacules de violence qui avaient emprisonné le football ont mis fin à sa vie après le but contre son camp converti contre les États-Unis et signifiaient l’élimination colombienne de la Coupe du monde 1994.

« L’entraîneur Francisco Maturana a demandé à certains joueurs de football de ne pas retourner en Colombie, en particulier ceux qui étaient connus pour leur amour de la fête. Ils craignaient pour leur vie. Incroyable de penser que ce qui s’est passé arriverait à un gars aimé et respecté comme Andrés, du moins imaginable. Cela parle aussi de la violence avec laquelle le football a été vécu et ressenti, ce qui est terrible », décrit Urrego à Spoiler.

Pourquoi André ? Cette question continue d’être posée par des centaines de fans qui ne comprennent toujours pas comment quelqu’un a pu assassiner un être si aimé du peuple à cause d’un accident de jeu. Juan Pablo Urrega formule la même question après avoir enquêté sur la vie personnelle d’Escobar. Ce processus d’obtention de toutes les informations possibles pour connaître l’homme de l’intérieur était complexe : «Je voulais savoir comment il était avec sa famille, avec sa petite amie, avec ses amis, avec ses collègues. Il était difficile de trouver ces réponses, mais j’ai pu le faire. De nombreuses personnes m’ont aidé à mieux le connaître. En fin de compte, j’ai été surpris de découvrir que c’était un sujet plus vaste que je ne le pensais. Il était aimant avec sa famille, solidaire avec ses collègues, gentil avec les gens. Il était dans sa vie privée comme il était sur le terrain. Personne ne vous a dit du mal de lui, ils l’aimaient beaucoup.

Goals Against est une série qui veut également donner à Andrés Escobar sa juste valeur en tant que symbole d’une génération de football capable de remonter le moral avec un jeu coloré et dynamique dans une étape critique et convulsive en Colombie. On parlait trop de Carlos Valderrama, René Higuita, Freddy Rincón, Faustino Asprilla, Adolfo Valencia. Parfois, on perd dans la mémoire que la défense était la clé pour faire du ballon un espoir social.

