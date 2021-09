Andrea Constand qualifie Bill Cosby de « prédateur sexuellement violent » avec « zéro remords »

Andrea Constand, dont les allégations d’agression sexuelle ont conduit à la condamnation initiale de Bill Cosby en 2018, s’exprime lors de sa première interview depuis que Cosby a été libéré de prison en juin après que sa condamnation a été annulée pour des raisons de procédure.

Constand a parlé à la correspondante nationale principale de NBC News, Kate Snow, dans une interview exclusive aujourd’hui mardi, de sa réaction en voyant Cosby célébrer sa libération après que la Cour suprême de Pennsylvanie a annulé sa condamnation.

« Dégoûtant », a déclaré Constand. « Ça ne m’a pas surpris, étant donné le niveau de l’arrogance et n’ayant aucun remords. Pendant le temps où il a été incarcéré, absolument aucun remords pour ce qu’il m’a fait.

« C’est un prédateur sexuellement violent qui a essentiellement été libéré de prison. »

Cosby, 84 ans, a été reconnu coupable en 2018 de trois chefs d’accusation d’attentat à la pudeur aggravée pour avoir drogué et agressé Constand en 2004. Il avait purgé près de trois ans d’une peine de trois à 10 ans lorsqu’il a été libéré.

Il a tweeté une déclaration lors de sa libération : « Je n’ai jamais changé ma position ni mon histoire. J’ai toujours maintenu mon innocence. Merci à tous mes fans, supporters et amis qui m’ont soutenu dans cette épreuve. règle de loi. »

La Cour suprême de Pennsylvanie a statué que parce que le procureur de district avait promis à Cosby en 2005 qu’il ne serait jamais inculpé au pénal et qu’il avait fini par l’inculper 10 ans plus tard, les droits à une procédure régulière de Cosby avaient été violés.

« J’ai été vraiment choqué », a déclaré Constand. « Déçu. »

Constand a déclaré que si le procureur de district avait fait cette promesse, elle n’avait aucune idée que cela s’était produit.

« Comment un procureur de district peut-il faire appliquer une décision sur une poignée de main en coulisse ? » dit Constand. « Comment pouvez-vous donner de la crédibilité à cela ? »

À sa libération, Cosby a laissé entendre qu’il pourrait vouloir reprendre une tournée comique.

« Je m’en fiche vraiment », a déclaré Constand. « Mais quiconque lui donne une plate-forme pour parler, pour plaisanter – le viol n’est pas une blague. »

Phylicia Rashad, l’ancienne co-star de Cosby dans « The Cosby Show », a célébré sa libération, tweetant qu' »un terrible tort a été réparé, une erreur judiciaire est corrigée ».

« C’est décevant d’entendre quelqu’un qui est dans une position aussi puissante pour ne pas soutenir les survivants », a déclaré Constand.

Rashad s’est ensuite excusée auprès des étudiants de son alma mater, l’Université Howard, après avoir fait face à un contrecoup de ses commentaires soutenant Cosby. Elle a écrit dans une lettre que ses propos ne visaient pas les survivants d’agression sexuelle et qu’elle s’opposait avec véhémence à la violence sexuelle.

« Je suis vraiment heureux d’entendre cela », a déclaré Constand. « C’est la déclaration qu’il fallait dire. »

Constand a ajouté qu’elle serait disposée à parler à Rashad « de femme à femme ».

Malgré la libération de Cosby, Constand ne regrette pas d’avoir parlé et témoigné contre lui devant le tribunal. Constand est l’une des 60 femmes qui ont accusé Cosby d’infractions allant des tâtonnements aux agressions sexuelles en passant par le viol, remontant aux années 1960.

« Je suis allé bien trop loin pour retourner à cet endroit pour me demander si tout cela en vaut la peine ou pour avoir des regrets », a déclaré Constand. « Cela en valait la peine. Cela en valait la peine. Toute la douleur, tout le chagrin d’amour, tous les dommages à la réputation, non seulement pour moi, mais pour ma famille. Mais cela en valait la peine. Parce que je ne me sentais pas seul. J’avais un tout communauté, toute une armée de femmes et d’autres survivants, des étrangers, de la famille, des amis, qui étaient là avec moi. »

Dans son nouveau livre, « The Moment: Standing up to Bill Cosby, Speaking up for Women », elle écrit qu’elle voulait juste être crue.

« Cela ne change rien. Bill Cosby est libre. Mais cela ne change rien au fait que mon témoignage a été cru », a-t-elle déclaré.

Elle craint que l’annulation de la condamnation de Cosby n’ait un effet dissuasif sur les survivants signalant une agression sexuelle.

« Alors que je suis assise ici aujourd’hui, je veux envoyer un message pour que cela ne vous dissuade pas de vous manifester, d’obtenir la paix, la guérison et la fermeture dont vous avez besoin », a-t-elle déclaré.