Andrea Barber rejoint le film de Noël de Candace Cameron Bure sur Candy Cane Lane

Maison plus complète c’est peut-être fini, mais les acteurs Candace Cameron Bure et Andréa Barbier, qui ont respectivement joué les meilleurs amis de toujours DJ Tanner et Kimmy Gibbler, seront bientôt réunis à nouveau sur un plateau. Par date limite, il vient d’être annoncé que Barber a rejoint le casting du film de vacances original de Great American Family Candace Cameron Bure présente : Noël sur Candy Cane Lane. Barber jouera aux côtés de Dan Payne (Rivière Vierge). Bure produit le film, comme le titre l’indique, avec des plans pour une première cette saison des fêtes sur le réseau.





Ce film marque le deuxième long métrage à sortir du deuxième projet de vacances de Bure avec Great American Media, car il a été récemment annoncé qu’elle produirait et jouerait dans le film de Noël. Un Noël… un cadeau. Ce film sera présenté en première sur le réseau Great American Family en novembre. Noël sur Candy Cane Lane est le deuxième projet dans le cadre de l’accord de Bure avec Great American Family, mais le premier à être produit sous sa bannière Candace Cameron Bure Presents.

Christie Will réalise le film en utilisant un scénario de Teena Booth, bien qu’il soit basé sur le roman de Sheila Roberts. Il met en vedette Barbers dans le rôle d’Ivy Donaldson, une femme « qui traverse une transition dans sa vie. Séparée de son mari, Rob (Payne), et affichant un visage courageux pour sa fille, Ivy se débat également avec la longue ombre projetée par son défunt mère, Muriel, la chérie d’Icicle Falls ; chef du Candy Cane Lane Lights Extravaganza, propriétaire de The Christmas Haus, et une ancienne star de la télévision connue avec adoration sous le nom de « Christmas Maven ». Les chaussures semblent trop grandes pour être remplies.Lorsque les obstacles atteignent un crescendo pour Ivy, une série d’événements comiques et mystérieux rassemblent les voisins d’Icicle Falls, y compris toute la famille d’Ivy, dans un coup de maître de perfection que seule la « Maven de Noël » elle-même peut apprécier. «





Candace Cameron Bure et Andrea Barber se réunissent

« Cela m’apporte une grande joie de vous présenter l’incroyablement talentueuse et drôle Andrea Barber », a déclaré Bure à propos du film dans un communiqué. le public du genre de Noël à ses brillantes compétences comiques, son authenticité réconfortante et sa vulnérabilité qui est une perle rare aujourd’hui. Tout comme moi, le public tombera amoureux de la chaleur et de la fiabilité d’Andrea, et rigolera avec elle tout au long de Candy Cane Lane. »

L’exécutif de Bure produit avec Jeffery Brooks, Ford Englerth, Jim Head et Gerald Webb pour Candy Rock Entertainment, ainsi que Brad Kevoy, Eric Jarboe, Amanda Phillips, Lorenzo Nardini, Jimmy Townsend, Susie Belzberg Krevoy et Doran S. Chandler pour Motion Picture Corporation of America. Les producteurs superviseurs incluent Kay Metchie, Michael Shepard, Bradley M. Goodman et Christie Will, tandis que les producteurs associés sont Marlisa Fruehauf, Trudi Thorwaldson, Felicia Lee et Alexandra Maslova.

Bure et Barber ont déjà travaillé ensemble en tant qu’enfants stars sur la sitcom classique Full house. Ils ont ensuite repris leurs rôles respectifs en tant que DJ Tanner et Kimmy Gibbler dans la série de suites de Netflix. Maison plus complète. Alors qu’il reste à voir si Maison la plus complète arrive jamais, il est clair que les deux continueront à travailler ensemble sur d’autres projets entre-temps.

Candace Cameron Bure présente Noël sur Candy Cane Lane n’a pas encore de date de première.