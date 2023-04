André Øvredal appelle le dernier voyage du Déméter une « épopée d’horreur »

Le même jour, la bande-annonce de Le dernier voyage de Déméter a été publié, ainsi qu’une interview du réalisateur André Øvredal discuter du film avec Bloody Disgusting. Basé sur un seul chapitre de Dracula de Bram Stoker, le film raconte le voyage du comte en Angleterre et le malheureux équipage qui en est victime. Bien que ce soit une très vieille histoire, racontée à plusieurs reprises auparavant, Øvredal a indiqué que penser que vous savez à quoi vous attendre est une hypothèse erronée.





« Nous avons déployé beaucoup d’efforts pour rendre le film aussi imprévisible et aussi varié que possible à certains égards. J’ai toujours voulu être très proche de ce qu’était le texte original, et j’ai essayé de l’adopter autant que possible lors de la réalisation. le film. Bien sûr, il y a des libertés prises parce que c’est juste comme ça que ça marche. C’est un médium différent, mais je pense que nous sommes toujours très proches de l’intention, du sentiment et de l’histoire de Stoker. Généralement, vous reconnaîtrez beaucoup, beaucoup de points d’intrigue solides et clairs à partir du texte original. »

Le casting du film se compose de Corey Hawkins en tant que médecin du navire Clemens, Aisling Franciosi en tant que passager clandestin nommé Anna, Liam Cunningham en tant que capitaine du navire titulaire et David Dastmalchian en tant que premier lieutenant Wojchek. Dracula lui-même sera joué par Javier Botet, qui a déjà travaillé avec Øvredal sur Histoires effrayantes à raconter dans le noir.

« Dès que nous avons commencé à en parler, il était clairement un précurseur, et nous voulions quelqu’un qui pourrait être autre chose, quelque chose qui peut se comporter d’une manière à laquelle vous ne vous attendez pas nécessairement. Il peut, bien sûr, faire tout ça. Oui, cette référence est également vraie, mais je pense que son talent en tant qu’interprète de créature et en tant qu’acteur à l’écran était le premier choix, et bien sûr, je l’aime. C’était un plus facile et un bonus facile . »





Plus sur Dracula et le ton du film

L’affiche et la bande-annonce montrent aux téléspectateurs que cette représentation du comte a disparu avec le pic de la veuve ou le beau visage classique de la plupart des Dracula. Comme joué par Botet, cette version aura une apparence beaucoup plus bestiale. Son comportement pourrait également surprendre quelques cinéphiles.

« Mais vous ne suivez pas Dracula en tant que personnage, en tant qu’aristocrate sophistiqué qu’il est en réalité. Vous le trouvez comme un accro au sang sauvage qui a besoin de sang; il est désespéré dans ce voyage et doit commencer à éliminer l’équipage un par un pour survivre. C’est une histoire de survie à certains égards de sa part. Je trouve que c’est un grand aspect de cette histoire. Je suis très curieux de voir ce que le public pense de la représentation de Dracula, que je suis très fier de. »

Øvredal a décrit le film comme une « épopée d’horreur », « une maison hantée en mer » et avec « une Extraterrestre sur le ton de l’océan. » Le réalisateur a également déclaré que l’un des plus grands attraits du scénario était de décrire Dracula du point de vue de l’équipage « comme un monstre qui envahit leur monde et dont ils ne peuvent pas s’échapper ». Un monstre qui a également pris vie grâce à une utilisation intensive d’effets pratiques.

« Le producteur Brad Fischer et moi-même aimons vraiment les effets pratiques. Après avoir fait un film avec Guillermo [del Toro], qui a également ajouté de la variété à cet amour pour elle. Nous essayons toujours de le garder vivant sur le plateau et de le garder avec des effets physiques très ancrés dans les personnages et dans notre approche. Il y a beaucoup de maquillage d’effets spéciaux impliqués. Faire ce film a été un voyage très excitant et très intense, c’est sûr. »

Le dernier voyage de Déméter est prévu pour le 11 août.